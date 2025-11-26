مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از ثبت هوشمند ۱۲۷ هزار تخلف اضافه تناژ ناوگان باری در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت:در آبان ماه امسال سامانه‌های هوشمند توزین در حال حرکت استان بیش از ۱۲۷ هزار تردد از وسایل نقلیه باری را رصد و پایش کرده و بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تخلف اضافه تناژ بالای ده درصد مجاز شناسایی شده است این میزان معادل ۹ درصد تردد وسایل نقلیه سنگین بوده که عدد قابل توجهی می‌باشد.

او افزود: با توجه به اینکه یکی از علل اصلی تخریب رویه راه‌ها و ابنیه آن اضافه بار وسایل نقلیه سنگین است لذا کنترل و شناسایی وسایل نقلیه سنگینی که دارای اضافه بار غیرمجاز هستند اهمیت بالایی در حفظ راه و کاهش هزینه‌های نگهداری آن دارد.

محمدنژاد گفت: بدین منظور اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران کریدور‌های اصلی حمل بار در استان را مجهز به سامانه هوشمند توزین در حال حرکت کرده است.

او ادامه داد: مهمترین شاخصه سامانه توزین در حال حرکت WIM کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف آنهاست که مزایایی، چون عدم اتلاف زمان، صرفه جویی سوخت و حذف نیروی انسانی را به همراه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: این سامانه با استفاده از سنسور‌های نصب شده در سطح جاده وسایل نقلیه متخلف دارای اضافه تناژ را به صورت هوشمند شناسایی کرده و اطلاعات آن را به صورت برخط به پاسگاه پلیس راه ارسال می‌کند. در مرحله بعد در باسکول‌های ثابت پلیس راه وسیله نقلیه خاطی به طور دقیق وزن شده و نسبت به اعمال مقررات از جمله اعمال جریمه، تخلیه بار و معرفی راننده و شرکت متخلف به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ناوگان باری در این اداره کل اقدام می‌گردد. "

او افزود: از دیگر مزایای استفاده از این تکنولوژی شناسایی تخلف سرعت وسایل نقلیه سنگین، شناسایی وسایل فاقد بار نامه و مجوز حمل بار و تشکیل پایگاه آماری جامع از حمل و نقل بار در استان جهت برنامه ریزی و مدیریت بر آن است.

برچسب ها: وضعیت راه ها ، راهداری مازندران
خبرهای مرتبط
ثبت هوشمند تخلفات اضافه تناژ؛ ۲۳۸ هزار تخلف در مازندران شناسایی شد
ثبت هوشمند ۱۳۰ هزار تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری در مازندران
ثبت هوشمند ۵۸۰۰ تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
آخرین اخبار
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
دستور توقف فوری ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در روستای اجت سوادکوه
لکه‌گیری نهایی آتش‌سوزی‌ جنگل‌های مازندران در حال انجام است
تلاش برای ثبات بازار نهاده‌ها؛ تصمیم‌گیری درباره گندم‌های آسیب‌دیده به نفع مردم و تولیدکنندگان
صادرات ۲۰ هزار تنی مرکبات و کیوی مازندران