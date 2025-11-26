باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت:در آبان ماه امسال سامانه‌های هوشمند توزین در حال حرکت استان بیش از ۱۲۷ هزار تردد از وسایل نقلیه باری را رصد و پایش کرده و بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تخلف اضافه تناژ بالای ده درصد مجاز شناسایی شده است این میزان معادل ۹ درصد تردد وسایل نقلیه سنگین بوده که عدد قابل توجهی می‌باشد.

او افزود: با توجه به اینکه یکی از علل اصلی تخریب رویه راه‌ها و ابنیه آن اضافه بار وسایل نقلیه سنگین است لذا کنترل و شناسایی وسایل نقلیه سنگینی که دارای اضافه بار غیرمجاز هستند اهمیت بالایی در حفظ راه و کاهش هزینه‌های نگهداری آن دارد.

محمدنژاد گفت: بدین منظور اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران کریدور‌های اصلی حمل بار در استان را مجهز به سامانه هوشمند توزین در حال حرکت کرده است.

او ادامه داد: مهمترین شاخصه سامانه توزین در حال حرکت WIM کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف آنهاست که مزایایی، چون عدم اتلاف زمان، صرفه جویی سوخت و حذف نیروی انسانی را به همراه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: این سامانه با استفاده از سنسور‌های نصب شده در سطح جاده وسایل نقلیه متخلف دارای اضافه تناژ را به صورت هوشمند شناسایی کرده و اطلاعات آن را به صورت برخط به پاسگاه پلیس راه ارسال می‌کند. در مرحله بعد در باسکول‌های ثابت پلیس راه وسیله نقلیه خاطی به طور دقیق وزن شده و نسبت به اعمال مقررات از جمله اعمال جریمه، تخلیه بار و معرفی راننده و شرکت متخلف به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ناوگان باری در این اداره کل اقدام می‌گردد. "

او افزود: از دیگر مزایای استفاده از این تکنولوژی شناسایی تخلف سرعت وسایل نقلیه سنگین، شناسایی وسایل فاقد بار نامه و مجوز حمل بار و تشکیل پایگاه آماری جامع از حمل و نقل بار در استان جهت برنامه ریزی و مدیریت بر آن است.