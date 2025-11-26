باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین نیاکان امروز در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با تشریح عملکرد یک‌ساله معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آذر ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴، بر اجرای برنامه‌های مدون در محور‌های نظارت، توسعه و عدالت دسترسی تأکید کرد و افزود: در این دوره، هدف ما ارتقاء کیفیت خدمات در کنار توسعه زیرساخت‌ها و صیانت از حقوق بیماران بود.

او با اشاره به حوزه نظارت و صیانت از حقوق بیماران، اظهار کرد: بالغ بر ۱۱ هزار بازدید نظارتی در مراکز مختلف صورت گرفت و در راستای برخورد با تخلفات، ۷۷ مرکز متخلف در شیراز و شهرستان‌ها پلمب شدند؛ همچنین، ۲۳ مرکز طب سنتی غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت پذیرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر یکی از مهم‌ترین محور‌های عملکردی این معاونت در دوره نظارتی تأکید کرد و گفت: در راستای تحقق کامل اصل صیانت از حقوق بیماران و برخورد قاطع با هرگونه تخلف مالی، اقدامات نظارتی ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

او تصریح کرد: نتیجه این پیگیری‌های مستمر، بازگرداندن مبلغ قابل توجه ۸ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان از مبالغی بود که به صورت اضافه دریافتی از بیماران در مراکز درمانی مختلف استان دریافت شده بود.

نیاکان این اقدام عزم جدی دانشگاه در برقراری شفافیت مالی و اطمینان از عدم تحمیل هزینه‌های غیرقانونی بر دوش بیماران و خانواده‌های آنها در شرایط حساس درمانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش خدمات تخصصی و درمانی، به حجم بالای فعالیت‌ها اشاره کرد و افزود: تقریباً سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در اورژانس بیمارستان‌های دانشگاهی پذیرش شدند و در حوزه پیوند اعضا، ۹۲۲ پیوند عضو،۱۹۳ پیوند مغز استخوان و ۱۳۲ مورد کاشت حلزون شنوایی با موفقیت انجام شد؛ همچنین بیمارستان‌های دولتی فارس بیش از ۱۴۹ هزار عمل جراحی را ثبت کردند.

نیاکان یادآور شد: بخش جراحی قلب بیمارستان نمازی با انجام ۶۰ عمل جراحی بزرگسالان و ۵ جراحی پیچیده کودکان با تعرفه دولتی از تیرماه ۱۴۰۴ مجدداً فعال گردید.

جذب ۱۲ هزار بیمار بین‌الملل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در راستای تقویت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان قطب درمان در منطقه، حوزه جذب و خدمات‌رسانی به بیماران بین‌الملل نیز شاهد افزایش قابل توجهی بود؛ به‌طوری که طی دوره یک‌ساله، ۱۲ هزار بیمار بین‌الملل از کشور‌های مختلف برای دریافت خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به مراکز دانشگاهی مراجعه کرده و از زیرساخت‌ها و تخصص‌های موجود بهره‌مند شدند که این امر نشان‌دهنده اعتبار روزافزون خدمات درمانی استان در سطح بین‌المللی است.

او در ادامه به توسعه زیرساخت‌ها پرداخت و تصریح کرد: در راستای تقویت تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای، ۲۹۲۱ دستگاه تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۴۴۰ میلیارد تومان برای مراکز تابعه تأمین و تخصیص یافت؛ همچنین، با راه‌اندازی فاز دوم بیمارستان بوستان،۱۶۴ تخت تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ به ظرفیت استان افزوده خواهد شد.

نیاکان همچنین اعلام کرد که شش پایگاه اورژانس ۱۱۵ راه‌اندازی و ناوگان امدادی با تحویل ۲۳ دستگاه آمبولانس و ۸ دستگاه موتورلانس تقویت شد.

کاهش ۳۰ درصدی مرگ بیمارستانی ناشی از خودکشی

او در تشریح اقدامات در راستای عدالت در سلامت و سلامت روان، بیان کرد: اجرای طرح‌های منطقه‌ای منجر به کاهش هشت درصدی اعزام بیماران از شهرستان‌ها به شیراز شد؛ در حوزه سلامت روان، مرگ بیمارستانی ناشی از خودکشی ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: فعالیت سامانه تروما با وجود افزایش ۳۰ درصدی حوادث موجب کاهش ۴۰ درصدی مرگ و میر بیمارستانی در این حوزه شد.

نیاکان همچنین از اجرای ۳۴ مرحله طرح «مهر درمان» با همکاری ۱۶۰ پزشک متخصص خبر داد که طی آن بیش از ۹۰۰۰ ویزیت تخصصی و ۸۰ عمل جراحی در ۲۶ شهرستان استان محقق شده است.

او به حوزه منابع انسانی و پشتیبانی اشاره کرد و گفت: ۱۳۲ پزشک عمومی، ۱۱۷ پزشک متخصص و ۱۴ پزشک فوق تخصص جدید به کادر درمانی استان ملحق شدند؛ همچنین ۱۲۶ پروانه بهره‌برداری برای موسسات درمانی خصوصی صادر شد و واحد‌های مددکاری موفق به جذب ۲۶ میلیارد تومان اعتبار جهت حمایت از بیماران نیازمند شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه MCMC نیز به ۸۵۳ هزار تماس تلفنی شهروندان در حوزه درمان پاسخگویی نموده است.

نیاکان پایان سخنان خود تأکید کرد: تمامی دستاورد‌های ذکر شده در محور‌های نظارت، توسعه زیرساخت، عدالت در سلامت، جراحی‌های پیوند اعضا، کاهش مرگ و میر تروما و خودکشی، و همچنین موفقیت طرح «مهر درمان» و جذب پزشکان متخصص، مرهون کار تیمی و تلاش بی‌وقفه تمامی کارکنان در واحد‌های ستادی و محیطی بوده است.

او بیان کرد: این ارقام و آمار مثبت، تنها حاصل همدلی، تخصص و خدمت‌جهادی تک‌تک همکاران ما در خط مقدم درمان و پشت میز‌های مدیریتی است. این دستاورد‌ها متعلق به دانشگاه و مردم شریف فارس است که با وفاداری و تخصص خود، این تحول را میسر ساختند.