بامداد امروز، ایستگاه پشتکوه از توابع شهرستان خاش با ثبت دمای منفی ۵ درجه سلسیوس، برای چهارمین شب متوالی سردترین نقطه سیستان و بلوچستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: این در حالی است که این منطقه طی شب‌های اخیر همواره دمای زیر صفر را تجربه کرده و روند سرمای آن همچنان ادامه دارد.

وی  با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: سه ایستگاه استان دمای زیر صفر را ثبت کردند که در این میان، پشتکوه با منفی ۵ درجه سردترین شب را داشت. دمای کمینه زاهدان نیز به منفی ۲ درجه و زابل به منفی یک درجه رسید.

 

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی پشتکوه افزود: پشتکوه یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات گلخانه‌ای در استان است و بیشترین سطح زیر کشت خیار، بادمجان، گوجه‌فرنگی، توت‌فرنگی و فلفل را در اختیار دارد. کاهش شدید دما می‌تواند بر روند تولیدات صادرات محور این منطقه اثرگذار باشد.

 

حیدری ادامه داد: به لحاظ دمایی، روند کاهش تدریجی دما در سطح استان بویژه در نیمه شمالی استان تا اواخر هفته تداوم دارد و در زاهدان و برخی مناطق نیمه شمالی یخبندان شبانه انتظار می‌رود.

 

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید بر لزوم آمادگی مردم در برابر سرمای شبانه توصیه کرد: کنترل ضدیخ خودروها، محافظت از محصولات گلخانه‌ای، تخلیه آب سامانه‌های آبیاری و سم پاش‌ها، مراقبت از کندو‌های زنبورعسل، نگهداری دام‌ها در مکان‌های گرم و مناسب، شکستن یخ استخر‌های پرورش آبزیان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ضروری است.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

