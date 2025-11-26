تیم‌های نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور به نتیجه مساوی رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نتیجه بازی تیم‌های نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی که در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور به میزبانی نساجی در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد، تساوی بدون گل بود.

شاگردان حامد شیری در تیم نساجی مازندران با این تساوی به امتیاز ۸ رسیدند ولی کماکان در رتبه ششم گروه دوم باقی ماندند.

تیم ۱۲ امتیازی ملوان بندرانزلی هم در جایگاه سوم جدول رده‌بندی مسابقات قرار گرفت.

آلومینیوم اراک برای حفظ نشینی در خانه خود، ۲ بر ۱ از سد نود ارومیه گذشت.

اراکی‌ها با یک بازی کمتر و ۱۷ امتیاز در رتبه نخست جدول رقابت‌ها ایستاده‌اند و نفت اهواز با ۱۳ امتیاز تیم دوم جدول هستند.

نفت اهواز در هفته هشتم مسابقات، همنام آبادانی خود را با ۲ گل به خانه فرستاد.

