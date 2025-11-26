همزمان با پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگانی صبح امروز در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجتماع بزرگ گردانهای بسیجی هرمزگان، فرصتی برای مرور دستاوردهای ۴۵ ساله بسیج و تجدید میثاق بسیجیان با آرمانهای امام راحل(ره)، شهدا و منویات رهبرمعظم انقلاب است که با حضور پرشور بسیجیان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای شهدا و مسئولان استان همراه شد.
حضور میدانی بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه، نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت
استاندار هرمزگان در این اجتماع پرشور بسیجیان با اشاره به نقش سازمانیافته بسیج در مقابله با چالشهای اخیر، گفت: تدابیر رهبر معظم انقلاب و حضور میدانی بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت.
محمد آشوری تازیانی ضمن قدردانی از عملکرد بسیجیان استان در کنترل ناآرامی ها حفظ امنیت در جنگ ۱۲ روزه، بسیج را مولود انقلاب اسلامی دانست که توانسته معادلات جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با استناد به دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقش بسیج را در حفظ امنیت و پیشبرد اهداف انقلاب تعیینکننده دانست و تصریح کرد: بسیج در تمامی برهههای پس از انقلاب، از دوران دفاع مقدس تا حوادث ۱۲ روزه اخیر، همواره توانسته است نقشههای دشمنان را خنثی کند.
آشوری تازیانی همچنین به فعالیتهای بسیج در عرصههای سازندگی و محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: این رویکرد ریشه گرفته از تفکر مردممحوری امام خمینی (ره) است.
وی با یادآوری وقایع ۱۲ روزه اخیر، گفت: در شرایطی که قدرتهای سلطه با تمام توان برای غافلگیر کردن کشور وارد میدان شدند، حضور فعال بسیج و تدبیر رهبری توطئه را به شکست کشاند.
بسیج تا پای جان بر مسیر ولایت ایستاده است
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان نیز با تبریک هفته بسیج، بر نقش این سازمان در مقابله با فتنهانگیزیها و خدمترسانی تاکید کرد و گفت: بسیج تا پای جان در مسر ولایت ایستاده است.
سردار اباذر سالاری با بیان اینکه بسیج در تمام دوران پس از انقلاب در کنار مردم و کشور بوده است، عنوان کرد: هر جا دشمنان به دنبال ایجاد فتنه بودهاند، بسیجیان با ورود به میدان، چشم فتنه را کور کردهاند.
وی با اشاره به خدمات بسیج در عرصههای عمرانی و امدادرسانی در حوادثی مانند انفجار اسکله شهید رجایی، بر آمادگی کامل نیروهای بسیجی برای آبادانی کشور تاکید کرد.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان خطاب به دشمنان خارجی، به ویژه آمریکا و اسرائیل، هشدار داد و گفت: تا زمانی که حتی یک بسیجی در هرمزگان حضور دارد، اجازه هیچگونه تجاوزی داده نخواهد شد و ما بر مسیر تبعیت از رهبری تا پای جان خواهیم ایستاد.
سرهنگ پاسدار حمید کمالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بندرعباس هم گفت: بسیاری از بسیجیان شرکت کننده در گردهمایی در اردوهای جهادی فعالند و پس از پایان مراسم خدمت رسانی را ادامه میدهند.
در این اجتماع بزرگ، اقشار مختلف بسیج از سراسر استان هرمزگان با انسجام ویژهای گردهم آمده و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر بر تداوم راه آنان تاکید کردند.
منبع : ایرنا