فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در چابهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار رضا شجاعی اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف کنند.

وی با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت آمیز توسط دریابانان، افزود: دریابانان در این عملیات موفق شدند ۲۸ نفر قاچاقچی سوخت را دستگیر کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین ۲۴ فروند شناور و مقدار ۵۲ هزار و ۸۴۰ لیتر سوخت قاچاق در این عملیات توسط دریابانان کشف شد.

به گفته وی، برابر با اعلام کارشناسان ارزش این محموله کشف شده ۴۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

منبع مرزبانی فراجا

برچسب ها: سوخت قاچاق ، مرزبانی فراجا
