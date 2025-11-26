باشگاه خبرنگاران جوان- رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه خراسان رضوی در مراسم افتتاح این دفتر گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه بر اساس سیاستهای دستگاه قضا و رهنمودهای ریاست قوه، نقشآفرینی مؤثر در تحولات حقوقی و اجتماعی را دنبال میکند. او با بیان اینکه ارتقای کمی و کیفی خدمات حقوقی در دستور کار این مرکز قرار دارد، افزود: دورههای تخصصی مختلفی از جمله دعاوی تجاری، داوری و وکالت تخصصی معادن در استان برگزار شده است.
دسترسی زائران و فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی تخصصی
حضرتی هدف از ایجاد این دفتر را تسهیل دسترسی اتباع و زائران بینالمللی به خدمات حقوقی تخصصی عنوان کرد. وی گفت: این دفتر میتواند بستری برای توسعه همکاریهای اقتصادی استان با کشورهای همجوار، بهویژه آسیای میانه و افغانستان فراهم کند. او افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاههای مختلف از جمله دادگستری، وزارت اطلاعات، استانداری و اتاق بازرگانی است.
گامی در جهت تقویت دیپلماسی قضایی و جذب سرمایهگذار
مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون امور بینالملل مرکز وکلای قوه قضاییه نیز افتتاح این دفتر را ترجمه عملی برنامههای راهبردی قوه قضاییه در حوزه دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی دانست. وی گفت: سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار نیازمند تضمین امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری تصمیمات قضایی و وجود نهادهای حمایتکننده هستند. به گفته عبدی، این دفتر پاسخی تخصصی و هوشمندانه به این مطالبه و پیامی روشن درباره امنیت سرمایهگذاری در ایران است.
نقش دفتر جدید در کاهش ریسکهای حقوقی و اعتمادسازی
عبدی با اشاره به اصول بنیادین حقوق بینالملل سرمایهگذاری مانند رفتار عادلانه، عدم تبعیض و تضمین دسترسی به عدالت افزود: این دفتر میتواند کاهشدهنده ریسکهای حقوقی و تقویتکننده اعتماد سرمایهگذاران باشد و اختلافات را به مسیرهای تخصصی مانند داوری و میانجیگری هدایت کند. وی تأکید کرد که این اقدام به ارتقای جایگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز وکلای قوه قضاییه ظرفیت آن را دارد که این دفتر را به نهادی مرجع در حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایهگذاران تبدیل کند. عبدی تأکید کرد این نهاد بازتابدهنده اراده تمدنی جمهوری اسلامی ایران در تضمین امنیت حقوقی و تعمیق دیپلماسی قضایی است.
همکاریهای بینالمللی در بستر دیپلماسی حقوقی
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به گسترش تعاملات بینالمللی حقوقی گفت: تفاهمنامههای مهمی با کشورهای عضو بریکس برای حمایت از حقوق ملت ایران و مستندسازی جنایات بینالمللی تنظیم شده است. وی افزود: برخی کشورها اعلام کردهاند که حاضرند از ظرفیت صلاحیت جهانی ایران در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
افتتاح دومین دفتر حمایت حقوقی در کشور
عبدلیانپور با اشاره به افتتاح نخستین دفتر حمایت حقوقی در ارومیه گفت: دفتر ارومیه با توجه به ظرفیتهای آذربایجان غربی نقش مؤثری در حل مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور داشته است. وی افزود: دومین دفتر نیز امروز در خراسان رضوی بهصورت رسمی آغاز به کار کرد و انتظار میرود در حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور و جذب سرمایهگذاری خارجی نقشآفرینی جدی داشته باشد.