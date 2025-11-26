معاون هماهنگ کننده ارتش به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی تاکید کرد: این نیرو دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر دریادار حبیب‌الله سیاری آمده است: هفتم آذرماه؛ یادآور روزی است که دریادلان مومن ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سینه‌هایی سرشار از ایمان و اراده‌ای پولادین، سیادت دریایی این سرزمین را برپهنه‌های مواج جهان تثبیت کردند. روزی که در حماسه ماندگار و عملیات غرور آفرین مروارید ۱۳۵۹، آتشفشانی از غیرت و صلابت را بر دشمن بعثی فرو ریختند و با انهدام و درهم کوبیدن بنیان‌های حیاتی دشمن، نام نیروی دریایی ارتش را در طومار افتخاران جاودان این ملت حک کردند.

در ادامه این پیام آمده است: امروز این شجره طیبه اقتدار، با صلابتی مضاعف بارور شده است؛ چنانکه به فرموده فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) روحیه تحول‌پذیر، ابتکار عملی و اعتماد به نفس برخاسته از ایمان در قامت یک نیروی کاملا راهبردی قد برافراشته است. تجلی این بالندگی اعزام ناوگروه ۸۶ و فتح مقتدرانه اقیانوس‌هاس سهمگین بود، رخدادی که جغرافیای قدرت را در دریا‌ها دگرگون ساخت و با طنین جهانی خود نشان داد که فرزندان ایران اسلامی دیگر نه تنها پاسداران سواحل وطن، بلکه امینان پرچم جمهوری اسلامی و بازیگر فعال آب‌های آزاد و قایانوس‌های راهبردی هستند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیام خود تاکید کرده است: بی تردید نیروی دریایی ارتش به برکت خون شهیدان و مجاهدت فرماندهان و کارکنان مومن و بصیر خود، چکاد رفیع اقتدار دفاعی، عمق راهبردی و عزت دریایی و بازدارندگی هوشمند در پهنه‌های بین‌المللی است، نیرویی که با اتکا بر دانش بومی، فناوری پیشرفته، تاکتیک‌های ابتکاری و روحیه جهادی، دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته و معادلات فدرت را در پهنه آب‌های آزاد بازتعریف کرده است.

دریادار سیاری در این پیام افزوده است: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی راهبردی، ابنجانب فرارسیدن هفتم آذرماه «روز نیروی دریایی راهبردی» را به جنابعالی و آحاد کارکنان ولایی و شجاع آن نیرو و خانواده‌های صبور و فهیم آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روز افزون آن نیروی راهبردی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زاعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.

نیروی دریایی در مسیر اثرگذاری فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارد

همچنین حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به همین مناسبت، نوشت: هفتم آذرماه سالروز تبلور، ایمان، تعهد، تخصص و شجاعت در تاریخ پرافتخار ارتش و انقلاب اسلامی است، روزی که یادآور حماسه آفرینی‌های ماندگار غیورمردان ناوچه موشک‌انداز پیکان در عملیات مروارید و رشادت‌های دریادلان مومن و ولایت‌مدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. سلحشورانی که با تکیه بر ایمان الهی و روحیه جهادی در برابر دشمن بعثی ایستادند و جانفشانی‎ها کردند و عزت ملت بزرگ ایران اسلامی را در پهنه نیلگون خلیج فارس جاودانه ساختند.

در پیام حجت الاسلام محمد حسنی آمده است: امروز نیز نیروی دریایی ارتش با نگاه راهبردی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و با چشم‌انداز تمدن‌ساز جمهوری اسلامی، علاوه بر صیانت از مرز‌های آبی کشور عزیزمان، با حضور عزتمندانه ناوگروه‌های متعدد در آب‌های بین‌المللی و در رأس آنها حماسه ماندگار ناوگروه دریایی «اقتدار ٣٦٠» سفر بی‌بدیل به دور دنیا، از منافع ملت ایران در افق‌های دور دست پاسداری نموده و در مسیر اثرگذاری فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارد.

منبع: ارتش