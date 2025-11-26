معاون هماهنگ کننده ارتش به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی تاکید کرد: این نیرو دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر دریادار حبیب‌الله سیاری آمده است: هفتم آذرماه؛ یادآور روزی است که دریادلان مومن ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سینه‌هایی سرشار از ایمان و اراده‌ای پولادین، سیادت دریایی این سرزمین را برپهنه‌های مواج جهان تثبیت کردند. روزی که در حماسه ماندگار و عملیات غرور آفرین مروارید ۱۳۵۹، آتشفشانی از غیرت و صلابت را بر دشمن بعثی فرو ریختند و با انهدام و درهم کوبیدن بنیان‌های حیاتی دشمن، نام نیروی دریایی ارتش را در طومار افتخاران جاودان این ملت حک کردند.

در ادامه این پیام آمده است: امروز این شجره طیبه اقتدار، با صلابتی مضاعف بارور شده است؛ چنانکه به فرموده فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) روحیه تحول‌پذیر، ابتکار عملی و اعتماد به نفس برخاسته از ایمان در قامت یک نیروی کاملا راهبردی قد برافراشته است. تجلی این بالندگی اعزام ناوگروه ۸۶ و فتح مقتدرانه اقیانوس‌هاس سهمگین بود، رخدادی که جغرافیای قدرت را در دریا‌ها دگرگون ساخت و با طنین جهانی خود نشان داد که فرزندان ایران اسلامی دیگر نه تنها پاسداران سواحل وطن، بلکه امینان پرچم جمهوری اسلامی و بازیگر فعال آب‌های آزاد و قایانوس‌های راهبردی هستند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیام خود تاکید کرده است: بی تردید نیروی دریایی ارتش به برکت خون شهیدان و مجاهدت فرماندهان و کارکنان مومن و بصیر خود، چکاد رفیع اقتدار دفاعی، عمق راهبردی و عزت دریایی و بازدارندگی هوشمند در پهنه‌های بین‌المللی است، نیرویی که با اتکا بر دانش بومی، فناوری پیشرفته، تاکتیک‌های ابتکاری و روحیه جهادی، دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته و معادلات فدرت را در پهنه آب‌های آزاد بازتعریف کرده است.

دریادار سیاری در این پیام افزوده است: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی راهبردی، ابنجانب فرارسیدن هفتم آذرماه «روز نیروی دریایی راهبردی» را به جنابعالی و آحاد کارکنان ولایی و شجاع آن نیرو و خانواده‌های صبور و فهیم آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روز افزون آن نیروی راهبردی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زاعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.

نیروی دریایی در مسیر اثرگذاری فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارد

همچنین حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به همین مناسبت، نوشت: هفتم آذرماه سالروز تبلور، ایمان، تعهد، تخصص و شجاعت در تاریخ پرافتخار ارتش و انقلاب اسلامی است، روزی که یادآور حماسه آفرینی‌های ماندگار غیورمردان ناوچه موشک‌انداز پیکان در عملیات مروارید و رشادت‌های دریادلان مومن و ولایت‌مدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. سلحشورانی که با تکیه بر ایمان الهی و روحیه جهادی در برابر دشمن بعثی ایستادند و جانفشانی‎ها کردند و عزت ملت بزرگ ایران اسلامی را در پهنه نیلگون خلیج فارس جاودانه ساختند.

در پیام حجت الاسلام محمد حسنی آمده است: امروز نیز نیروی دریایی ارتش با نگاه راهبردی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و با چشم‌انداز تمدن‌ساز جمهوری اسلامی، علاوه بر صیانت از مرز‌های آبی کشور عزیزمان، با حضور عزتمندانه ناوگروه‌های متعدد در آب‌های بین‌المللی و در رأس آنها حماسه ماندگار ناوگروه دریایی «اقتدار ٣٦٠» سفر بی‌بدیل به دور دنیا، از منافع ملت ایران در افق‌های دور دست پاسداری نموده و در مسیر اثرگذاری فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارد.

منبع: ارتش

برچسب ها: روز نیروی دریایی ارتش ، معاون هماهنگ کننده ارتش
خبرهای مرتبط
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
فرمانده نیروی دریایی از الحاق شناور‌های جدید به این نیرو خبر داد/ اولویت تامین امنیت اقتصادی
امیر حیدری جانشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
باید موشک های قاره پیما و هایپر سونیک نیروی دریایی بیشتر گردد
۲
۳
پاسخ دادن
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
آخرین اخبار
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
لاریجانی: امیدوارم مسائل خط لوله گاز ایران به پاکستان به‌زودی حل شود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت به مناسبت روز بسیج مستضعفین
عارف: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود
عراقچی: غرب باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشد
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
عارف: مدیرِ مخالف تصمیمات دولت، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند
عزیمت وزیر امور خارجه به پاریس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
روایت تخت‌روانچی از سفر به تاجیکستان؛ تاکید بر تقویت روابط بر مبنای اشتراکات فرهنگی
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
تفکر بسیجی سدی در مقابل آمریکا و صهیونیسم بوده است
آغاز‌به‌کار پایگاه مقاومت بسیج نمایندگان مجلس
تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس