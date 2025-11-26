باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی برای یک سایت آمریکایی فاش کردند که دیدار هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با تنشهایی همراه بود، به ویژه هنگام بحث درباره موضوع عادیسازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل.
به گزارش سایت «آکسیوس»، ترامپ فشار زیادی برای پیوستن عربستان به توافقهای «ابراهیم» وارد کرد، در حالی که ولیعهد سعودی بر موضع مخالف خود پافشاری میکرد.
براساس گفته مقامات آمریکایی و یک منبع مطلع، در این دیدار که در تاریخ ۱۸ نوامبر برگزار شد، دو طرف امکان پیوستن عربستان به توافقهای عادیسازی را بررسی کردند و ترامپ امیدوار بود با پایان جنگ غزه، دستاوردی دیپلماتیک به دست آورد.
ترامپ شخصا موضوع را مطرح و فشار زیادی بر طرف سعودی وارد کرد تا به این توافقها که دستاورد برجستهای در سیاست خارجی دوره اول ریاستجمهوری او بود، بپیوندد.
ولیعهد عربستان در پاسخ توضیح داد که با وجود تمایلش برای حرکت به سمت عادیسازی با رژیم تروریستی اسرائیل، افکار عمومی سعودی پس از جنگ غزه همچنان به شدت ضد اسرائیلی است و جامعه سعودی در حال حاضر آماده چنین گامی نیست.
محمد بن سلمان همچنین خواستار آن شد که رژیم تروریستی اسرائیل «مسیر غیرقابل بازگشت، قابل اعتماد و زمانبندیشده» برای تشکیل یک دولت فلسطینی را به عنوان شرط هر توافق صلح با عربستان پذیرفته باشد، امری که رژیم تروریستی اسرائیل آن را غیرقابل قبول میداند.
یک منبع مطلع، گفتوگو را «سخت»، اما مودبانه توصیف کرد و اشاره نمود که ترامپ از موضع سعودی «ناامید و ناراحت» شده بود.
در کنفرانس خبری مشترک، ترامپ ادعا کرد که قصد دارد نسخهای پیشرفته از جنگندههای «اف-۳۵» را به عربستان تحویل دهد، اما مقامات آمریکایی بعدا تایید کردند که ریاض نسخهای با قابلیت کمتر دریافت خواهد کرد، به طوری که برتری رژیم تروریستی اسرائیل حفظ شود.
سایت «آکسیوس» همچنین اشاره کرد که ترامپ در دیدار با محمد بن سلمان، به پرونده تروریسمی که خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر علیه عربستان مطرح کرده بودند، اشاره نکرد؛ پروندهای که اخیرا قاضی اجازه داده است پیگیری شود و شواهد محکمی از دخالت عربستان در حملهای که جان ۲۹۷۷ نفر را گرفت، وجود دارد.
منبع: السومریه نیوز