دیدار هفته گذشته رئیس‌جمهور آمریکا و ولیعهد عربستان با فشار ترامپ برای پیوستن عربستان به توافق‌های «ابراهیم» و مقاومت محمد بن سلمان همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی برای یک سایت آمریکایی فاش کردند که دیدار هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با تنش‌هایی همراه بود، به ویژه هنگام بحث درباره موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل.

به گزارش سایت «آکسیوس»، ترامپ فشار زیادی برای پیوستن عربستان به توافق‌های «ابراهیم» وارد کرد، در حالی که ولیعهد سعودی بر موضع مخالف خود پافشاری می‌کرد.

براساس گفته مقامات آمریکایی و یک منبع مطلع، در این دیدار که در تاریخ ۱۸ نوامبر برگزار شد، دو طرف امکان پیوستن عربستان به توافق‌های عادی‌سازی را بررسی کردند و ترامپ امیدوار بود با پایان جنگ غزه، دستاوردی دیپلماتیک به دست آورد.

ترامپ شخصا موضوع را مطرح و فشار زیادی بر طرف سعودی وارد کرد تا به این توافق‌ها که دستاورد برجسته‌ای در سیاست خارجی دوره اول ریاست‌جمهوری او بود، بپیوندد.

ولیعهد عربستان در پاسخ توضیح داد که با وجود تمایلش برای حرکت به سمت عادی‌سازی با رژیم تروریستی اسرائیل، افکار عمومی سعودی پس از جنگ غزه همچنان به شدت ضد اسرائیلی است و جامعه سعودی در حال حاضر آماده چنین گامی نیست.

محمد بن سلمان همچنین خواستار آن شد که رژیم تروریستی اسرائیل «مسیر غیرقابل بازگشت، قابل اعتماد و زمان‌بندی‌شده» برای تشکیل یک دولت فلسطینی را به عنوان شرط هر توافق صلح با عربستان پذیرفته باشد، امری که رژیم تروریستی اسرائیل آن را غیرقابل قبول می‌داند.

یک منبع مطلع، گفت‌و‌گو را «سخت»، اما مودبانه توصیف کرد و اشاره نمود که ترامپ از موضع سعودی «ناامید و ناراحت» شده بود.

در کنفرانس خبری مشترک، ترامپ ادعا کرد که قصد دارد نسخه‌ای پیشرفته از جنگنده‌های «اف-۳۵» را به عربستان تحویل دهد، اما مقامات آمریکایی بعدا تایید کردند که ریاض نسخه‌ای با قابلیت کمتر دریافت خواهد کرد، به طوری که برتری رژیم تروریستی اسرائیل حفظ شود.

سایت «آکسیوس» همچنین اشاره کرد که ترامپ در دیدار با محمد بن سلمان، به پرونده تروریسمی که خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر علیه عربستان مطرح کرده بودند، اشاره نکرد؛ پرونده‌ای که اخیرا قاضی اجازه داده است پیگیری شود و شواهد محکمی از دخالت عربستان در حمله‌ای که جان ۲۹۷۷ نفر را گرفت، وجود دارد.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: محمد بن سلمان ، عادی سازی روابط
خبرهای مرتبط
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
گزارش آکسیوس از تماس محرمانه ترامپ و بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
حقیقت اینکه فک نکنم اصلا
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
شما به این موضوعات توجه نکنید روابط امریکا و عربستان اینقدر محکم هس که بخاطر منافع مردم کشورشون راه حل عقلانی و درست پیدا می کنند. مثل مسئولان ما که نیستند رو هوا حرف بزنند و کشور رو ویران کنند و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده
۱۱
۹
پاسخ دادن
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
آخرین اخبار
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت
ارتش پس از انتخابات جنجالی، قدرت را در گینه بیسائو به دست گرفت
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق