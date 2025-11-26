باشگاه خبرنگاران جوان- خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، با انتقاد تند از حکومت طالبان اعلام کرد که اسلامآباد پس از تجربه حملات خونین اخیر، دیگر امیدی به همکاری طالبان افغانستان در مهار تروریسم ندارد. او در گفتوگو با شبکه «جئو نیوز» گفت اعتماد به «دار و دسته پراکنده طالبان» اشتباه بوده و پاکستان با وجود رفتار محترمانه با این گروه، پاسخی درخور از آنها دریافت نکرده است؛ در حالی که پاکستان دو نسل از آنان را پناه داده است.
مقامهای پاکستانی میگویند از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حملات تروریستی در پاکستان به طور چشمگیری افزایش یافته و کابل هنوز اقدام موثری علیه گروههای شورشی فعال در خاک افغانستان انجام نداده است. به گفته مقامات امنیتی پاکستان، حمله انتحاری اخیر در اسلامآباد که ۱۲ کشته بر جا گذاشت، توسط نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان طراحی شده بود و نیروهای امنیتی چند مهاجم افغان را نیز کشتهاند.
روابط کابل و اسلامآباد در پی درگیریهای مرزی و حمله طالبان به همراه جنگجویان تیتیپی به مواضع پاکستان، بهشدت تیره شده است. هرچند با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه آتشبسی برقرار شد، اما نشانهای از تبدیل این وضعیت به توافقی بلندمدت دیده نمیشود.
آصف با بیان اینکه «اگر کارخانه تروریسم تعطیل شود و مردم افغانستان اجازه کار یابند، همه سود خواهند برد»، طالبان را «دشمن مردم افغانستان» خواند. او همچنین ادعای طالبان مبنی بر انجام حملات هوایی پاکستان در ولایتهای خوست، کنر و پکتیکا و کشتهشدن غیرنظامیان را رد کرد و گفت پاکستان هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.
وزیر دفاع پاکستان با مقایسه نیروهای مسلح کشورش و طالبان افزود که طالبان «یک گروه پراکنده بدون اصول و پیوند مذهبی» هستند و پاکستان پس از مدتها خویشتنداری، اکنون «پرونده طالبان» را بسته است.
پیشتر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده بود که پاکستان در سه ولایت شرقی افغانستان حملات هوایی انجام داده و در نتیجه آن ۱۰ غیرنظامی جان باختهاند. حکومت طالبان در بیانیهای این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و تهدید کرده بود که «در زمان مناسب» پاسخ خواهد داد.