وزیر صمت ایران در دیدار با وزیر بازرگانی ترکیه از افزایش ۲ میلیارد دلاری حجم مبادلات بازرگانی در سال آینده و رسیدن حجم معاملات دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که برای شرکت در نشست وزرای تجارت ‌کشورهای اکو به ترکیه سفر کرده امروز (چهارشنبه) با عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه دیدار و پیرامون مناسبات تجاری ایران ‌و ترکیه گفت و گو کرد.

وی، ترکیه را از مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران خواند و بر لزوم افزایش تجارت میان دو کشور تاکید کرد.

اتابک گفت: تجارت میان ترکیه و ایران قابلیت جهش بزرگ دارد و امیدواریم با حل برخی موانع جزئی به این هدف بزرگ دست یابیم.

عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه نیز با اشاره به افزایش پنج درصدی حجم تجارت ترکیه و ایران در سال میلادی جاری افزود: اکنون به حجم هشت میلیارد دلاری در تجارت میان دو کشور دست یافتیم و برای سال آتی هدف ۱۰ میلیارد دلار را در نظر داریم.

وی اظهار داشت: بر مبنای سابقه تاریخی و همسایگی دو کشور، ترکیه آماده است مناسبات تجاری با ایران را توسعه دهد.

در این دیدار وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت‌ کشورمان و وزیر بازرگانی ترکیه برخی موضوعات تجاری فیمابین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند و تفاهماتی در این ‌خصوص انجام شد.