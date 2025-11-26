وزیر صمت ایران در دیدار با وزیر بازرگانی ترکیه از افزایش ۲ میلیارد دلاری حجم مبادلات بازرگانی در سال آینده و رسیدن حجم معاملات دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که برای شرکت در نشست وزرای تجارت ‌کشورهای اکو به ترکیه سفر کرده امروز (چهارشنبه) با عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه دیدار و پیرامون مناسبات تجاری ایران ‌و ترکیه گفت و گو کرد.

وی، ترکیه را از مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران خواند و بر لزوم افزایش تجارت میان دو کشور تاکید کرد.

اتابک گفت: تجارت میان ترکیه و ایران قابلیت جهش بزرگ دارد و امیدواریم با حل برخی موانع جزئی به این هدف بزرگ دست یابیم.

عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه نیز با اشاره به افزایش پنج درصدی حجم تجارت ترکیه و ایران در سال میلادی جاری افزود: اکنون به حجم هشت میلیارد دلاری در تجارت میان دو کشور دست یافتیم و برای سال آتی هدف ۱۰ میلیارد دلار را در نظر داریم.

وی اظهار داشت: بر مبنای سابقه تاریخی و همسایگی دو کشور، ترکیه آماده است مناسبات تجاری با ایران را توسعه دهد.

در این دیدار وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت‌ کشورمان و وزیر بازرگانی ترکیه برخی موضوعات تجاری فیمابین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند و تفاهماتی در این ‌خصوص انجام شد.

برچسب ها: ایران ، ترکیه ، روابط اقتصادی ، وزارت صمت
خبرهای مرتبط
کمبود یک میلیارد لیتر سوخت در بخش‌های صنعت و معدن کشور+ فیلم
سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به ترکیه برای حضور در نشست ایکو
کاهش تعرفه‌های تجاری در دستور کار قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
افزایش فلان وفلان بدرد نمی خورد باز مردم فقیر تر شدن و ....
۰
۰
پاسخ دادن
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
آخرین اخبار
حراج بزرگ لوازم خانگی؛ فرصت طلایی خانه‌تکانی اقتصادی فرا رسید؟
تولید شیرخشک نوزاد کاهش یافت
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
سامانه بازارگاه عامل رانت و فساد در توزیع نهاده دامی/ مشکل توزیع نهاده در سامانه بازارگاه برطرف می‌شود
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم