باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله از ۲۹ آبان تا ۵ آذر، ایران شاهد یکی از مردمیترین رویدادهای تقویم ملی است که به نام هفته بسیج نامگذاری شده است. این هفته نهتنها یادآور تاریخچهای پرشکوه از ایثار و مقاومت است، بلکه نشان دهنده اقتدار و عزم ملی مردم کشورمان است.به همین مناسبت نمایش اقتدار بسیجیان در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی
