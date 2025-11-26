شهروندخبرنگار ما فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله از ۲۹ آبان تا ۵ آذر، ایران شاهد یکی از مردمی‌ترین رویداد‌های تقویم ملی است که به نام هفته بسیج نامگذاری شده است. این هفته نه‌تنها یادآور تاریخچه‌ای پرشکوه از ایثار و مقاومت است، بلکه نشان دهنده اقتدار و عزم ملی مردم کشورمان است.به همین مناسبت نمایش اقتدار بسیجیان در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

