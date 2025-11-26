باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالرضا میر اظهار کرد: این اقدام نتیجه پایشهای مستمر و تلاش گروههای فنی، بهرهبرداری و حقوقی شرکت آبفا بوده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده انشعابهای غیرمجاز در گلخانههای روستایی مشاهده میشود، افزود: پدیده انشعاب غیرمجاز، علاوه بر نقض قانون، بهصورت مستقیم حقوق عمومی را تضییع میکند و موجب کمآبی، افت فشار و حتی آلودگی شبکههای توزیع میشود.
مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند ادامه داد: استفادهکنندگان غیرمجاز با برداشت بیرویه، تعادل شبکه را بر هم میزنند و فشار مضاعفی بر منابع آب وارد میکنند.
وی خاطرنشان کرد: با برخورد قانونی با انشعابهای غیرمجاز و مدیریت بهتر مصارف، چند روستای شهرستان هیرمند از وضعیت تنش آبی خارج شدند.
میر تأکید کرد که طرحهای شناسایی و ساماندهی انشعابهای غیرمجاز همچنان با جدیت ادامه دارد و در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز یا استفاده نادرست از آب آشامیدنی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ گزارش کنند تا از ایجاد تنشهای بیشتر در تأمین آب جلوگیری بهعمل آید.
منبع شرکت آبفا