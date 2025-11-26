ثبت‌نام سومین دوره کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای»ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه، از پنجم تا سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام سومین دوره کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای»ویژه  دانش‌آموزان علاقه‌مند دوره دوم متوسطه مدارس سراسر کشور، از پنجم تا سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

این رویداد آموزشی-پژوهشی که توسط معاونت استعدادیابی و توانمندسازی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) برگزار می‌شود، فرصتی استثنایی برای شناسایی و توانمندسازی استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه دانش و فناوری هسته‌ای فراهم می‌آورد.

برگزاری این کارسوق ملی، در راستای تحقق سیاست‌های جدید سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و با هدف توسعه عدالت آموزشی و تربیتی صورت می‌پذیرد. بر این اساس، این سازمان در حال حاضر علاوه بر طراحی و اجرای فعالیت‌های علمی-پژوهشی برای دانش‌آموزان مدارس سمپاد، برای عموم دانش‌آموزان علاقه‌مند سراسر کشور در حوزه‌های علمی-پژوهشی و سایر ساحت‌های تعلیم و تربیت، اقدام به طراحی و اجرای ویژه برنامه‌های تحت عنوان «برنامه‌های فراگیر» کرده است. این اقدام گامی مؤثر در راستای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در اقصی نقاط کشور و ایجاد فرصت‌های آموزشی عادلانه است.

سومین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای با همکاری و مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، معاونت آموزش متوسطه، دبیرخانه قطب علوم هسته‌ای کشور، نیروگاه اتمی بوشهر و دبیرستان شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.

دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی nu.sampad.gov.ir مراجعه کنند.

منبع: سمپاد

