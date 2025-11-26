اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: به استناد جزء (۲) بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (۱۲) جزء (الف) ماده (٤) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱٤۰۲ مجلس شورای اسلامی در چارچوب توسعه روش های تامین مالی بانکی زنجیره تولید، اصلاحات دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) در چهل و هشتمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید.

مهمترین محورهای اصلاح شده در دستورالعمل به شرح زیر است:

۱) اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام به منظور امکان استفاده خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیت های اوراق گام در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد

۲) اصلاح ضریب میزان تنزیل اوراق گام از (۲۵) درصد به (۵۰) درصد اوراق توسط متقاضی اول با هدف با رفع موانع نقدشوندگی ابزارهای نوین تامین مالی و بهینه‌سازی سازوکارهای انتقال منابع

۳) ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری برای ابزارهای اوراق گام و برات الکترونیکی به منظور ایجاد یکپارچگی نظام‌مند و رقابت‌پذیری ابزارها

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، اوراق گام
