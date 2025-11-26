ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات

باشگاه خبرنگاران جوان- هیأت ۶۵ نفره از مسئولان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، امروز چهارشنبه ۵ اذر، به‌منظور بررسی زمینه‌های مشترک همکاری و توسعه روابط تجاری وارد هرات شد. این هیأت به ریاست غلام‌حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، پس از ورود به هرات برنامه فشرده‌ای را برای مذاکره و بازدید از بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز کرده است.

هدف اصلی این سفر پیگیری توافقات و مصوبات دیدار پیشین والی هرات از مشهد و همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان عنوان شده است.

محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، اظهار کرد اعضای هیأت قرار است در یک همایش مشترک اقتصادی با حضور مقام‌ها و تاجران افغانستان شرکت کنند و سپس در دیداری رسمی با والی هرات درباره راه‌های تقویت روابط اقتصادی و اجرایی‌شدن تصمیمات گذشته گفتگو کنند.

بر اساس اعلام مقام‌های محلی، در این سفر موضوعاتی همچون حمل‌ونقل و ترانزیت کالا، امور گمرکی و تجارت مرزی، کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، سرمایه‌گذاری، و همچنین مسائل مربوط به بهداشت، درمان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌صورت ویژه بررسی خواهد شد. این محور‌ها بخشی از برنامه مشترکی است که دو طرف برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی و صنعتی میان هرات و خراسان رضوی تدوین کرده‌اند.

سفر هیأت خراسان رضوی از گمرک دوغارون آغاز شده و اعضا سپس از ایستگاه راه‌آهن روزنک در ولسوالی غوریان بازدید کرده‌اند. بازدید از چند مرکز صنعتی و تولیدی هرات نیز در دستور کار این هیأت قرار دارد تا ظرفیت‌ها، نیازها و فرصت‌های همکاری به‌طور مستقیم ارزیابی شود.

بر پایه این گزارش، سفر هیأت ۶۵ نفره اقتصادی خراسان رضوی می‌تواند زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از همکاری‌های تجاری و صنعتی میان دو کشور باشد؛ به‌ویژه در زمانی که اهمیت ترانزیت کالا، مبادلات مرزی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان افزایش یافته است. انتظار می‌رود نتایج عملی این دیدارها در ماه‌های آینده در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، صادرات، صنعت و سرمایه‌گذاری خود را نشان دهد.