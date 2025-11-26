ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات

هیأتی ۶۵ نفره از مقام‌ها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به ریاست استاندار این استان امروز وارد هرات شد تا ظرفیت‌های مشترک تجاری و صنعتی دو طرف را بررسی و توافقات سفر پیشین مقامات هرات به مشهد را پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هیأت ۶۵ نفره از مسئولان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، امروز چهارشنبه ۵ اذر، به‌منظور بررسی زمینه‌های مشترک همکاری و توسعه روابط تجاری وارد هرات شد. این هیأت به ریاست غلام‌حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، پس از ورود به هرات برنامه فشرده‌ای را برای مذاکره و بازدید از بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز کرده است.

هدف اصلی این سفر پیگیری توافقات و مصوبات دیدار پیشین والی هرات از مشهد و همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان عنوان شده است.

محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، اظهار کرد اعضای هیأت قرار است در یک همایش مشترک اقتصادی با حضور مقام‌ها و تاجران افغانستان شرکت کنند و سپس در دیداری رسمی با والی هرات درباره راه‌های تقویت روابط اقتصادی و اجرایی‌شدن تصمیمات گذشته گفتگو کنند.

بر اساس اعلام مقام‌های محلی، در این سفر موضوعاتی همچون حمل‌ونقل و ترانزیت کالا، امور گمرکی و تجارت مرزی، کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، سرمایه‌گذاری، و همچنین مسائل مربوط به بهداشت، درمان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌صورت ویژه بررسی خواهد شد. این محور‌ها بخشی از برنامه مشترکی است که دو طرف برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی و صنعتی میان هرات و خراسان رضوی تدوین کرده‌اند.

سفر هیأت خراسان رضوی از گمرک دوغارون آغاز شده و اعضا سپس از ایستگاه راه‌آهن روزنک در ولسوالی غوریان بازدید کرده‌اند. بازدید از چند مرکز صنعتی و تولیدی هرات نیز در دستور کار این هیأت قرار دارد تا ظرفیت‌ها، نیازها و فرصت‌های همکاری به‌طور مستقیم ارزیابی شود.

بر پایه این گزارش، سفر هیأت ۶۵ نفره اقتصادی خراسان رضوی می‌تواند زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از همکاری‌های تجاری و صنعتی میان دو کشور باشد؛ به‌ویژه در زمانی که اهمیت ترانزیت کالا، مبادلات مرزی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان افزایش یافته است. انتظار می‌رود نتایج عملی این دیدارها در ماه‌های آینده در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، صادرات، صنعت و سرمایه‌گذاری خود را نشان دهد.

برچسب ها: روابط ایران و افغانستان ، تجارت ایران و افغانستان ، خراسان رضوی
خبرهای مرتبط
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان
تداوم روند رو به رشد مراودات تجاری ایران و افغانستان
ایران به دنبال توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی با افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
آخرین اخبار
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
ترامپ در صورت نهایی شدن توافق صلح با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کند
مادورو: آمریکا نمی‌تواند ونزوئلا را شکست دهد
ترامپ: به توافق در مورد اوکراین نزدیک می‌شویم
بیروت: لبنان با «جنگ فرسایشی» روبرو است
فرانسه آخرین مظنون سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری جواهرات لوور را دستگیر کرد
کاخ سفید: جزئیات حساس طرح صلح اوکراین نیازمند مذاکرات بیشتر است
کاخ سفید پس از افشای طرح صلح آمریکا در مورد اوکراین با بحران روبرو شد
سوئد خواهان سامانه‌های تسلیحاتی دوربرد با قابلیت حمله به داخل خاک روسیه است
ژاپن پس از شناسایی پهپاد مشکوک چینی، جت‌های جنگنده خود را به پرواز درآورد
حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را بازمی‌گرداند
«مرکز انسان‌دوستانه غزه» بخشی از طرح مشترک آمریکایی-صهیونیستی برای کشتار جمعی غیرنظامیان
۱۸ سال پس از مرگ؛ ترور عرفات تایید شد
اوکراین مدعی هدف قرار دادن پالایشگاه نفت روسیه شد
نارضایتی اکثر لاتین تبار‌ها از سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی ترامپ