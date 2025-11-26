منابع سوری از انفجار شدید در غرب استان ادلب سوریه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای رسمی سوریه گزارش دادند که بر اثر انفجار مهیبی که شهرک کفر تخاریم در حومه غربی ادلب در شمالغرب سوریه را لرزاند، چند نفر زخمی شدند و ستونهای دود غلیظ از محل حادثه برخاست، در حالی که بررسیها درباره ماهیت انفجار ادامه دارد.
ویدئوها و تصاویر منتشر شده از محل حادثه نشان میدهد که انفجار موجب ایجاد وحشت در میان ساکنان منطقه شده، از جمله دانشآموزان یکی از مدارس شهرک.
شبکه «الاخباریه» سوریه اعلام کرد که درپی این انفجار غیرنظامیان زخمی شدهاند و علت انفجار همچنان نامشخص است.
در تصاویر اولیه از صحنه انفجار، گستردگی تخریب کاملاً مشهود است؛ از جمله بخشهایی از یک خودرو، سوختن تعداد زیادی از درختان زیتون و همچنین تخریب احتمالی ساختمانی که در محل وجود داشته است.
منبع: آر تی