باشگاه خبرنگاران جوان - سال ۱۳۷۵ با راه اندازی چند بازارچه مرزی در استان کرمانشاه موافقت شد که تیله کوه یکی از این مرز‌ها بود. این بازارچه مرزی در سرپل ذهاب با اقلیم کردستان عراق هم مرز است و تا مرکز استان کرمانشاه ۲۰۰ کیلومتر و تا شهرستان همجوار آن قصرشیرین ۷۰ کیلومتر مسافت دارد.

بازارچه مرزی تیله‌کوه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود می‌تواند نقش مؤثری در مبادلات کالا و مراودات مرزی با اجرای طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ایفا کند.

در راستای پیگیری توسعه اقتصادی مناطق مرزی استان کرمانشاه نماینده مردم غرب کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار سرپل‌ذهاب و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و مسوولان محلی از بازارچه مرزی تیله‌کوه به منظور تمرکز بر بررسی وضعیت فعلی این بازارچه مرزی، امکانات زیرساختی موجود و پتانسیل‌های تجاری آن بازدید کردند.

همچنین این بازدید فرصتی برای گفت‌و‌گو مستقیم مسوولان با فعالان اقتصادی و تجار محلی فراهم کرد و در آن بر اهمیت احیای این نقطه مرزی به عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی برای رونق تجارت با کشور همسایه عراق تأکید شد.

نماینده مردم غرب کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید در سخنانی، با اشاره به اهمیت اقتصادی بازارچه مرزی تیله‌کوه در شرایط کنونی گفت که این گذرگاه مرزی با پتانسیل بالای خود برای ایجاد زنجیره تأمین تجاری، می‌تواند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان و خانواده‌های سرپل‌ذهاب فراهم آورد.

فتح‌الله حسینی افزود: راه‌اندازی مجدد و تجهیز بازارچه تیله‌کوه نه تنها به رشد اقتصادی منطقه کمک می‌کند، بلکه به کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوار‌ها و تقویت معیشت مرزنشینان منجر خواهد شد.

وی اظهار کرد: ما در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم را برای تخصیص بودجه و حمایت‌های قانونی انجام خواهیم داد.

حسینی همچنین بر لزوم هماهنگی بین‌سازمانی برای رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند‌های گمرکی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شد.

فرماندار سرپل‌ذهاب نیز در این بازدید، با قدردانی از همراهی نماینده مجلس و مدیران استانی، گفت: تیله‌کوه به عنوان یک نقطه قوت مرزی، پتانسیل تبدیل شدن به هاب تجاری مهمی را دارد و می‌تواند منبع درآمدی پایدار و متنوعی برای ساکنان محلی ایجاد کند.

میرحسین رحیمی افزود: ما تمام ظرفیت‌های اداری شهرستان را برای تسهیل راه‌اندازی مجدد بازارچه، رفع موانع فنی و تأمین زیرساخت‌های ضروری مانند جاده‌های دسترسی، برق‌رسانی و امنیت به کار خواهیم گرفت.

او گفت: جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز در اولویت برنامه‌های ما است تا این بازارچه به سرعت به چرخه اقتصادی فعال بازگردد.

وی بر اهمیت آموزش و توانمندسازی تجار محلی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تجاری تأکید کرد.

در پایان این بازدید، جلسه‌ای کارشناسی با حضور مسوولان برگزار شد که در آن، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای احیای تیله‌کوه تدوین گردید.

از جمله این برنامه‌ها، می‌توان به تقویت امنیت مرزی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد صندوق حمایتی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد.

فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: ۱۲ هزار نفر از سرپرستان خانوار فاقد شغل با جمعیت ۴۵ هزار نفر در این شهرستان معادل ۵۰ درصد مرزنشینان مشمول قانون ساماندهی و نظارت تجاری مرزی هستند.

رحیمی افزود: باتوجه به اینکه هنوز زیرساخت‌های بازارچه مرزی تیله‌کوه آماده نیست و تا آماده شدن زیرساخت‌ها طبق مصوبه کارگروه مرزی، فعالیت کوله بری در مرز پرویزخان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: طبق اصلاحیه جدید قانون سامان دهی و نظارت تجاری مرزی که پیشتر مرزنشینان تا شعاع پنج کیلومتری مرز را شامل می‌شد اکنون تمام ساکنان شهرستان سرپل ذهاب که فاقد شغل هستند را شامل می‌شود.

شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت و افزون بر ۴۸ کیلومتر مرز با عراق دارد.

استان کرمانشاه با داشتن بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز دارای ۶ مرز رسمی فعال و بازارچه مرزی با عراق است که دروازه بزرگ تجاری کشورمان برای صادرات کالا‌های ایرانی به عراق و سوریه و پیشرو در تامین ارز کشورمان است.

مرز‌های اقتصادی یکی از فرصت‌های توسعه‌ای در استان کرمانشاه محسوب می‌شود و بیش از نیمی از صادرات سالیانه کالا‌های غیرنفتی کشورمان به عراق از استان کرمانشاه صادر می‌شود.

پرویزخان، خسروی، سومار، شیخ صالح، شوشمی، تیله کوه و سازان مرز‌های استان کرمانشاه با عراق هستند که در این میان خسروی و بازارچه مرزی سومار با بخش عربی و مابقی مرز‌ها با حوزه کُردی هم مرز هستند.

منبع: ایرنا