دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امروز ۵ آذرماه ۱۴۰۴ شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلایندگی ذرات معلق در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز ۵ آذر ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم با عدد ۱۵۵ به علت آلاینده ذرات معلق (PM ۲.۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.

توصیه می‌شود، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

قابل ذکر است که در روز جاری شاخص کیفیت هوای شهر قنوات نیز به علت آلاینده ذرات معلق (PM ۲.۵) با عدد ۱۷۰ در شرایط ناسالم قرار دارد.

منبع:روابط عمومی اداره کل هواشناسی قم 

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی قم ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
هوای قم ناسالم است
هیچ نشانه‌ای از وقوع بارندگی در استان قم وجود ندارد
وضعیت هوای قم همچنان ناسالم
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
ریل ۷۰ ساله خیابان رسالت قم در مسیر جمع‌آوری
تفاهمنامه ساخت خانه جودو وکمپ تیم ملی در قم به امضا رسید
آخرین اخبار
تفاهمنامه ساخت خانه جودو وکمپ تیم ملی در قم به امضا رسید
ریل ۷۰ ساله خیابان رسالت قم در مسیر جمع‌آوری
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند