برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

مدیر بالگردهای اطفای حریق هلال احمر در مورد آتش سوزی جنگل الیت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان علی بهلولی، مدیر بالگردهای اطفای حریق هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر ۵۳ ساعت برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل الیت پرواز کرد.

 

 

