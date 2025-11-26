برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0647\u0644\u0648\u0644\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0641\u0627\u06cc \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u06f5\u06f3 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062c\u0646\u06af\u0644 \u0627\u0644\u06cc\u062a \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0