وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی به ترتیب ۸۰ و ۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.

در ابلاغیه ای که از سوی این وزارتخانه خطاب به فعالان اقتصادی ارسال شده، آمده است: از آنجایی که در شش ماه ابتدایی سال، امکان دریافت سیستمی این تعرفه فراهم نبود، برای تسهیل امور و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های تجاری، کارت‌‌های بازرگانی بدون دریافت کارمزد، صادر یا تمدید گردید. 

در این ابلاغیه تأکید شده است: با توجه به فراهم‌شدن بستر پرداخت کارمزد مربوطه، ضروری است تا پایان آذرماه نسبت به پرداخت کارمزد مربوطه از طریق سامانه جامع تجارت اقدام گردد و در صورت عدم پرداخت، امکان استفاده از کارت بازرگانی پس از موعد اعلامی تا زمان تسویه، وجود نخواهد داشت.

