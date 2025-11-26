خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

عکاس سایت رهبری
تاریخ انتشار ۰۵ آذر ۱۴۰۴ ۱۴:۳۸
امروز ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ و در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد. در این مراسم که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشت، سردار سرتیپ سلیمانی رئیس سازمان بسیج، مأموریت اصلی بسیج را قدرت‌سازی برای کشور در عرصه‌های مختلف از جمله بخش‌های دفاعی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی، محرومیت‌زدایی و پیشرفت و آبادانی کشور خواند و گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ مقاومت است و بسیجیان آماده نقش‌آفرینی در هر میدان نیازمند فداکاری برای تحقق ایران قوی هستند.

مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)

برچسب ها: رهبر انقلاب ، رهبری ، مقام معظم رهبری
