رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان شهرستان رشت امروز به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمع بزرگ بسیجیان رشت امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) در ششمین روز از هفته بسیج در سالن ورزشی ۶ هزار نفری این شهر برگزار شد.

در این مراسم که نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، استاندار گیلان و جمعی از مقامات نظامی و انتظامی استان حضور داشتند، بسیجیان حاضر با سر دادن شعارهایی چون «حیدر حیدر»، «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و میهن عزیز ایران اعلام آمادگی کردند.

آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد مقدس را شجره طیبه‌ای دانست که از درایت و دوراندیشی امام راحل (ره) شکل گرفت و گفت: بسیج امروز ضامن دستاورد‌های بی بدیل انقلاب اسلامی است.

او ایمان بسیجیان به ارزش‌های اصیل انقلاب، بصیرت و آگاهی شان در عرصه‌های سرنوشت ساز و همچنین ولایتمداری آنان را رمز ماندگاری و اثرگذاری بسیج اعلام کرد و افزود: این فرهنگ ناب امروز به عنوان الگویی کارآمد در میان آزادیخواهان گسترش یافته است.

امام جمعه رشت تصریح کرد: تا کسی به انقلاب و برکاتش ایمان نداشته باشد بسیجی نمی‌شود و هر جا بسیجی بود، روحیه انقلابی هم در آنجا پویا و ماندگار است.

هادی حق شناس، استاندار گیلان نیز در این مراسم به تبیین نقش بسیج در مواقع حساس یا بروز بحران پرداخت و گفت: در حوادثی همچون بروز سیل در پیربازار یا حمله رژیم غاصب اسرائیل به شهرک صنعتی رشت، بسیجیان پیش از هر مسئولی در صحنه حضور داشتند و تلاش خود را بدون توقع برای مدیریت بحران به کار می‌بستند.

او همچنین به تشریح نقش سرمایه اجتماعی در تقویت اعتماد ملی پرداخت و افزود: مردمی بودن بسیج، زمینه ساز بازتولید سرمایه اجتماعی است که پیامد آن اعتمادافزایی در راه نیل به تعالی و توسعه خواهد بود.

سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این مراسم به تبیین ظرفیت‌های ایجاد شده توسط بسیج در ۳ حوزه سخت، نیمه سخت و جنگ نرم اشاره کرد و گفت: این ظرفیت باعث شد تا از یکسو شر دشمن از این سرزمین دفع و از سوی دیگر زمینه پیشرفت کشور فراهم شود.

در پایان این مراسم از ۵۰ نفر از بسیجیان برگزیده مرکز استان گیلان همراه با برخی از خانواده‌های معزز شهدای دفاع از حریم حرم قدردانی شد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: هفته بسیج ، روز بسیج مستضعفین
