یک بانوی بسیجی از تاثیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مسیر زندگی‌ و موفقیتش سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده خمسا اسبقیان، بانوی موفق بسیجی در برنامه تلویزیونی از تاثیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب که برایش یک چراغ راه شد، سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رهبر انقلاب ، بانوی ایرانی ، روز بسیج
خبرهای مرتبط
شاهچراغی اعلام کرد؛
آغاز‌به‌کار پایگاه مقاومت بسیج نمایندگان مجلس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تک تک سلول های وجودم فدای یه تاره موی سیدعلی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازیکن آزاد زندگی
۲۲:۳۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
جان فدای امام خامنه ای عزیز
۱
۱
پاسخ دادن
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
آخرین اخبار
آثار راه‌یافته به جشنواره جهانی فیلم فجر
خصوصیات اخلاقی شهید باقری‌نژاد از زبان برادرش + فیلم
توصیه رهبر معظم انقلاب به بسیجی‌ها + فیلم
سریال «پزشک دربار» روی آنتن شبکه سلامت
وقتی فرمایشات رهبر انقلاب برای بانوی بسیجی چراغ راه شد + فیلم
پرونده فساد سیستمی کره با مجموعه «سرگردان» در افق باز می‌شود
نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»
بیوک میرزایی: نقش‌های «دشتستان» واقعی هستند
آهنین‌جان: «الگوریتم» کلیشه‌ها را شکست