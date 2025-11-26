یک بانوی بسیجی از تاثیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مسیر زندگی‌ و موفقیتش سخن گفت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f\u0647 \u062e\u0645\u0633\u0627 \u0627\u0633\u0628\u0642\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0634\u0627\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u06a9 \u0686\u0631\u0627\u063a \u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f\u060c \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n