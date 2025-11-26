معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: روادید تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی وزارت امور خارجه و شخص سیدعباس عراقچی دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدشروین اسبقیان روز چهارشنبه در حاشیه انتخابات فدراسیون سوارکاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شخص وزیر امور خارجه در این رابطه پای کار هست و مطمئن هستم که ان‌شالله این موضوع حل خواهد شد. امیدواریم که مشکلی به وجود نیاد و با تلاش‌های وزارت امور خارجه و وزیر، مشکل حل شود.

وی همچنین اظهار کرد: به حول قوه الهی انتخابات فدراسیون سوارکاری نیز برگزار شد چرا که برای وزارت ورزش بسیار مهم و مورد تاکید دین مبین اسلام است. دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، در راستای توسعه ورزش‌های آیینی، سنتی و ملی مذهبی تاکید دارد و ستاد ویژه این فدراسیون‌ها در وزارت ورزش تشکیل شده، بنابراین سوارکاری برای ما مهم بود و دغدغه آن را داشتیم که سریعاً انتخابات را برگزار کنیم.

اسبقیان ادامه داد: رقابت خوب و سالمی بین کاندیدا‌ها بود و دو کاندیدا به مرحله دوم راه پیدا کردند که هر دو از خانواده سوارکاری بودند و در نهایت محمود حیدری به عنوان رئیس این فدراسیون در چهار سال آتی انتخاب شد. امیدوارم که برنامه‌های خودش را با قدرت و قوت پیش ببرد و حتماً جلسه‌ای با او خواهیم داشت که در راستای سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای توسعه سوارکاری در سطح کشور با حمایت وزارت ورزش، تلاش‌های مضاعفی را داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین قرار است جلسه‌ای در وزارت ورزش با حضور وزیر ورزش با حیدری (رئیس جدید فدراسیون سوارکاری) در خصوص قرنطینه اسب‌ها داشته باشیم تا در خصوص دغدغه اهالی سوارکاری، به جمع بندی برسیم و تلاش می‌کنیم این مشکلات عدیده در حوزه ورزش سوارکاری حل شود.

اسبقیان همچنین در خصوص تکلیف انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز گفت: طی روز‌های آتی نتیجه نهایی اعلام می‌شود. ابهاماتی در مدرک تحصیلی مجید تلخابی وجود دارد که نهایتاً طی روز‌های آتی قطعاً از سوی اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها نتیجه قطعی اعلام خواهد شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین گفت: برای انتخابات فدراسیون‌های شنا و تکواندو، وزارت ورزش تلاش خواهد کرد تا به موقع برگزار شود. وزیر ورزش تاکید کرده که فرایند انتخابات از روزی که سرپرست انتخاب می‌شود تا روز برگزاری انتخابات نهایتاً ۶۰ یا ۶۱ روز باشد. اجازه نمی‌دهیم که فرصت از دست برود و تلاش خواهیم کرد طی همان دو ماه، فرایند انتخابات را انجام دهیم.

اسبقیان در خصوص ورود وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چمن تختی ورزشگاه تختی تهران نیز توضیح داد: بر اساس دستور وزیر دوبار بازدید داشتیم و دستورات ویژه وزیر در این خصوص به دفتر فنی مهندسی داده شده است. حوزه فنی مهندسی طی نمونه‌برداری، بررسی لازم را انجام داد. اداره کل ورزش استان تهران در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و ما هم در واقع به طور جدی از اداره کل این موضوع را پیگیر هستیم.

وی همچنین در مورد اینکه دنیامالی گزینه وزارت شهرسازی است، گفت: او سال‌ها رئیس فدراسیون بوده و در فدراسیون‌های مختلف حضور داشته و وی به ورزش علاقه دارد و نیامده که به جای دیگری برود. او به طور قطع در وزارت ورزش ادامه کار می‌دهد؛ چرا که من به عنوان کسی که بیش از ۴۰ سال در ورزش کشور هستم اعتقاد دارم حضور او برای موفقیت در ناگویا و نهایتاً المپیک ۲۰۲۸ لازم و ضروری است.

اسبقیان در خصوص اتفاقات فدراسیون ژیمناستیک نیز خاطر نشان کرد: ما با هیچ فدراسیونی اختلافی نداریم. فدراسیون‌ها در واقع از مجموعه‌‍های خودمان هستند و موضوع فدراسیون ژیمناستیک بحث حقوقی است که در واقع دوستان حقوقی ما در وزارت ورزش دنبال می‌کنند و به زودی نتایجش اعلام می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، انتخابات فدراسیون
خبرهای مرتبط
ادعای قلعه نویی درباره برخورد شدید با طارمی + فیلم
جهت حضور در قرعه‌کشی جام‌جهانی؛
واکنش فدراسیون فوتبال به روند صدور روادید آمریکا؛ بی‌اخلاقی کنند، نمی‌رویم
فشار‌ها جواب داد؛ امیر قلعه‌نویی کوتاه می‌آید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
آخرین اخبار
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد
آمار AFC از دیدار سپاهان مقابل الحسین اردن/ نسخه بی‌رحم تیم نویدکیا
آریا یوسفی بهترین بازیکن دیدار سپاهان - الحسین شد
سپاهان و شانس صعود به عنوان تیم اول؛ محرم طلایی‌پوشان را احیا کرد
صدرنشینی الوحده با مواریس/ السد کامبک خورد
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
بازگشت یک بازیکن به استقلال قطعی شد
ابهام در خصوص حضور مهاجم خارجی استقلال مقابل الوصل
استقلال و ثبت یک رکورد تا هفته دهم لیگ برتر
پیروزی شاگردان نویدکیا با چاشنی صدرنشینی