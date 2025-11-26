باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام علیرضا کاظمی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفان، آمده است: ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ مجالی برای تأمل در مکتب اخلاص، بندگی و دفاع از حق و حقیقت است؛ مکتبی که الهامبخش روحیه ایثار، مجاهدت و خدمت در جامعه اسلامی بوده و درهفته بسیج، بیش از هر برهه دیگری متجلی میشود.
به گفته وی، هفته بسیج، فرصت ارزشمندی است برای یادآوری نقش بیبدیل ایمان، ایثار و مسئولیتپذیری در توسعه و پیشبرد اهداف والای ایران اسلامی؛ ارزشهایی که بخش مهمی از هویت ملی و فرهنگی ملت غیور ما را شکل دادهاند.
در پیام وزیر آموزش و پرورش تصریح شده، «بسیج» شجره طیبهای است که در دوران دفاع مقدس بالید و به تدریج تنومند شد و به ثمر نشست و در میان دانش آموزان عزیزمان نهادینه شد؛ بی شک حضور انقلابی دانش آموزان و دانشجویان بسیجی در موقعیتهای مهم تاریخی این مرز و بوم در۱۳ آبان و ۱۶ آذر بیشتر نمایان شده و لرزه بر پیکره استکبار انداخته و امید دشمنان را به یأس مبدل کرده است.
کاظمی در این پیام افزوده است: از این روی، بسیج نماد اقتدار، ایثار و سازندگی بوده و همواره در تحقق عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و اقدامات جهادی عام المنفعه نیز نقش ماندگاری از خود به جای گذاشته است و بی گمان حضورمؤثر و جهادی بسیجیان در پروژههای عمرانی نظیر: مدرسهسازی، تجهیز و شاداب سازی کلاسها و رساندن امکانات و تجهیزات آموزشی به مناطق کمتر برخوردار، جلوه روشن دیگری از پایبندی این نسل برومند و ارزشی به آرمانهای انقلاب و آیندهسازان میهن اسلامی است.
وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی، فرا رسیدن «هفته بسیج» را به خانوادههای معزز شهدا، ایثارگران و بسیجیان عزیز و ملت شهید پرور ایران اسلامی، بویژه معلمان و دانش آموزان بسیجی «تبریک و تهنیت» گفته و سلامتی، عزّت و توفیق روزافزون همه شما عزیزان را از پیشگاه خداوند سبحان آرزوه کرده است.
منبع: آموزش و پرورش