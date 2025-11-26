وزیر آموزش و پرورش با صدور پیامی به مناسبت هفته بسیج مستضعفان، گفت: بسیج در تحقق عدالت آموزشی، توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی و اقدامات جهادی عام المنفعه همواره نقشی ماندگار از خود به جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام علیرضا کاظمی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفان، آمده است: ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ مجالی برای تأمل در مکتب اخلاص، بندگی و دفاع از حق و حقیقت است؛ مکتبی که الهام‌بخش روحیه ایثار، مجاهدت و خدمت در جامعه اسلامی بوده و درهفته بسیج، بیش از هر برهه دیگری متجلی می‌شود.

به گفته وی، هفته بسیج، فرصت ارزشمندی است برای یادآوری نقش بی‌بدیل ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری در توسعه و پیشبرد اهداف والای ایران اسلامی؛ ارزش‌هایی که بخش مهمی از هویت ملی و فرهنگی ملت غیور ما را شکل داده‌اند.

در پیام وزیر آموزش و پرورش تصریح شده، «بسیج» شجره طیبه‌ای است که در دوران دفاع مقدس بالید و به تدریج تنومند شد و به ثمر نشست و در میان دانش آموزان عزیزمان نهادینه شد؛ بی شک حضور انقلابی دانش آموزان و دانشجویان بسیجی در موقعیت‌های مهم تاریخی این مرز و بوم در۱۳ آبان و ۱۶ آذر بیشتر نمایان شده و لرزه بر پیکره استکبار انداخته و امید دشمنان را به یأس مبدل کرده است.

کاظمی در این پیام افزوده است: از این روی، بسیج نماد اقتدار، ایثار و سازندگی بوده و همواره در تحقق عدالت آموزشی، توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی و اقدامات جهادی عام المنفعه نیز نقش ماندگاری از خود به جای گذاشته است و بی گمان حضورمؤثر و جهادی بسیجیان در پروژه‌های عمرانی نظیر: مدرسه‌سازی، تجهیز و شاداب سازی کلاس‌ها و رساندن امکانات و تجهیزات آموزشی به مناطق کمتر برخوردار، جلوه روشن دیگری از پایبندی این نسل برومند و ارزشی به آرمان‌های انقلاب و آینده‌سازان میهن اسلامی است.

وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی، فرا رسیدن «هفته بسیج» را به خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران و بسیجیان عزیز و ملت شهید پرور ایران اسلامی، بویژه معلمان و دانش آموزان بسیجی «تبریک و تهنیت» گفته و سلامتی، عزّت و توفیق روزافزون همه شما عزیزان را از پیشگاه خداوند سبحان آرزوه کرده است.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: هفته بسیج ، وزیر آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
بزرگداشت هفته بسیج در حسینیه ثارالله یاسوج +تصاویر
در بیانیه‌ای مطرح شد؛
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
شهروندخبرنگار مازندران؛
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
آخرین اخبار
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
کشف علمی که درک ما از ریشه‌های حیات را تغییر می‌دهد
تأثیر آب پرتقال بر قلب و متابولیسم
بلایی که استفاده بیش از حد از تیک تاک و اینستاگرام بر سر مغز می آورد
شربت ضد سرماخوردگی مناسب برای فصل پاییز + فیلم
یک دنباله‌دار دیگر به زمین نزدیک می‌شود!
غذا‌هایی که به موهایتان آسیب می‌زنند
نمایه‌سازی مجلات واجد شرایط وزارت علوم تا پایان سال
طراحی حسگر «نقطه مراقبت» جدید برای پایش زردی نوزادان
شیوع مشکلات گوارشی در دوران یائسگی
هشدار سازمان غذا و دارو برای مصرف نمک‌های رنگی/ اثرات درمانی آن جنبه تبلیغاتی دارد
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند
مصرف سیر خام ناشتا باعث لاغری نمی‌شود