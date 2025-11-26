پسکوف اعلام کرد ادعا‌های مربوط به نزدیک بودن توافق صلح در اوکراین واقعی نیست و همزمان تلاش‌هایی در غرب برای مختل کردن روند مذاکرات انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که اظهاراتی که این‌طرف و آن‌طرف درباره نزدیک بودن تحقق صلح در اوکراین مطرح می‌شود «زودهنگام» است.

او در توضیحاتی درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین افزود: تماس‌هایی با آمریکا برقرار است و اکنون صحبت‌ها درباره سفر «ویتکاف» به مسکو جریان دارد.

او اعلام کرد: اظهاراتی که از نزدیک بودن دستیابی به «توافق صلح» در اوکراین سخن می‌گویند، ناپخته هستند.

این مقام روس فاش کرد که بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا، تلاش می‌کنند مسیر رسیدن به توافق صلح درباره اوکراین را مسدود کنند.

پیش از این یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، نیز فاش کرد که نمایندگانی از دستگاه‌های امنیتی روسیه که مسئول پرونده اوکراین هستند، در مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی شرکت کرده‌اند.

اوشاکوف گفت که فرستاده دانیل دریسکول، ویژه جدید آمریکا در امور اوکراین در جریان این سفر با نمایندگان روسیه دیدار کرده، اما هنوز هیچ گفت‌وگوی جدی میان مسکو و واشنگتن درباره این طرح انجام نشده است.

او همچنین از آنچه «مداخله غیرضروری اروپایی‌ها» در موضوع مربوط به طرح آمریکایی توصیف کرد، انتقاد کرده و گفت شرایط پیرامون این طرح «با سرعت» در حال تغییر است، هرچند هنوز هیچ توافق یا تفاهم ملموسی شکل نگرفته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: کاخ کرملین ، جنگ اوکراین
