پس از ۱۵ سال، عملیات گسترده نوسازی و بازپیرایی چمن میدان آزادی در دوره ششم مدیریت شهری کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن دودانگه، سرپرست شهرداری منطقه ۹ تهران اظهار کرد: میدان آزادی به عنوان یکی از نماد‌های اصلی پایتخت، سال‌ها میزبان مراسم‌های مهم از جمله یوم‌الله ۲۲ بهمن، عید غدیر، آیین‌های ماه محرم، جشن‌های نوروز و ده‌ها رویداد ملی و مذهبی بوده و همین استقبال زیاد، بخش قابل‌توجهی از پوشش گیاهی میدان را از بین برده بود.

وی افزود: پس از اخذ مجوز‌های لازم و برگزاری مناقصه عمومی، عملیات اجرایی در ضلع شمال‌غربی میدان به مساحت ۲۱ هزار مترمربع شروع شد.

سرپرست شهردار منطقه ۹ عنوان کرد: در این فاز، چمن قدیمی به‌طور کامل جمع‌آوری و چمن جدید با کیفیت بالا کاشت می‌شود و همزمان شبکه آبرسانی این بخش نیز به طور کامل ترمیم و بهسازی شد تا مشکل هدر رفتن و توزیع نامناسب برای همیشه برطرف شود.

دودانگه با اشاره به اینکه مساحت کل چمن رینگ داخلی میدان آزادی ۴۰ هزار مترمربع است، تأکید کرد: این پروژه به صورت فازبندی اجرا خواهد شد و پس از اتمام ضلع شمال‌غربی، سایر بخش‌ها نیز در برنامه بازپیرایی قرار می‌گیرند تا میدان آزادی بار دیگر به یکی از زیباترین فضا‌های سبز تهران تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این عملیات با کمترین اختلال در تردد و برگزاری مراسم‌ها انجام شود و تا پیش از یوم الله ۲۲ بهمن بخش قابل‌توجهی از چمن جدید آماده بهره‌برداری باشد.

منبع: شهر

برچسب ها: میدان آزادی ، شهرداری منطقه ۹
خبرهای مرتبط
مجسمه والرین اوایل آذرماه در ورودی فرودگاه مهرآباد مستقر می‌شود
خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
مجسمه «زانو‌ زنندگان برابر ایران» در میدان انقلاب رونمایی شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
آخرین اخبار
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است
فرماندار تهران: آینده کشور در گرو رفع موانع ازدواج و حمایت از خانواده است
پدیده وارونگی دما در تهران شدت گرفته است
آغاز ثبت نام برای عمره ماه رجب و شعبان از ۹ آذر ماه/اعزام به فرودگاه طائف شروع شد
ثبت ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو‌ها از روز شنبه در تهران
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه: مراقب تله‌های دیجیتال باشید
۴۸ آتش‌نشان تهرانی در ارتفاع ۲۵۰۰ متری برای مهار آتش در جنگل‌های الیت
مسئول بسیج حقوقدانان تهران: پرونده‌های حوزه خانواده افزایش یافته است