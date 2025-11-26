علائم خطرناک تپش قلب که باید سریعا به دکتر مراجعه کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تپش قلب وضعیتی است که در آن ضربان قلب خود را به وضوح حس کنید و از غیر طبیعی بودن آن اطمینان داشته باشید. اکثر افراد از تپش قلب خود نگران می‌شوند و گمان می‌کنند که دچار بیماری قلبی شده‌اند، اما این عارضه بسیار شایع و در اکثر مواقع نیز بی‌خطر است. عوامل زیادی مانند استرس، تغذیه، فعالیت سنگین، برخی شرایط خاص مانند بارداری و یائسگی، مصرف بعضی داروها و ابتلا به گروهی از بیماری‌ها می‌توانند منجر به ایجاد تپش قلب شوند. این عارضه در صورتی که به طور مداوم و به مدت طولانی تکرار نشود و نشانه‌هایی همچون درد شدید قفسه سینه و تنگی نفس را به همراه نداشته باشد، به درمان نیاز نداشته و با حذف محرک آن، برطرف خواهد شد.