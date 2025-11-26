باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ سرهنگ حسین انوری، فرمانده سپاه شهرستان بویراحمد، در مراسم بزرگداشت هفته بسیج که در حسینیه ثارالله یاسوج برگزار شد، با اشاره به تاریخ پر افتخار بسیج در ایران اسلامی، بر نقش این نهاد مردمی در حل مشکلات مردم و تقویت انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بسیج در تمامی مراحل تاریخ انقلاب اسلامی، از جمله دفاع مقدس، مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و نیز در شرایط بحرانی، همواره در کنار مردم بوده و خدمات بسیاری را در راستای رفع مشکلات کشور ارائه داده است.

وی افزود: بسیج نه تنها در عرصه دفاعی، بلکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز حضور فعال داشته و با همت جهادی خود، گام‌های بزرگی برای رفع محرومیت‌ها و تأمین امنیت در سطح کشور برداشته است.

فرمانده سپاه بویراحمد ادامه داد: بسیج از روزهای ابتدایی انقلاب تا به امروز در کنار مردم ایستاده و برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تلاش کرده است. در دوران‌های مختلف، بسیج به عنوان نیرویی پیشرو در خدمت‌رسانی و مقابله با مشکلات کشور نقش‌آفرینی کرده است.

سرهنگ انوری خاطرنشان کرد: همبستگی و روحیه جهادی بسیج، امروز نیز می‌تواند در جهت رفع مشکلات کشور، به ویژه در زمینه محرومیت‌زدایی و تأمین امنیت، مؤثر واقع شود و در تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی گام‌های مؤثری بردارد.