اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از ۶ تا ۹ آذر در ساختمان بلدیه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از ۶ تا ۹ آذر در ساختمان بلدیه برگزار خواهد شد.

این اجلاس که به همت معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات و با همکاری مجمع شهرداران آسیایی برگزار می‌شود، شامل چند رویداد اصلی از جمله هفتمین نشست مجمع عمومی و یازدهمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی، اولین نشست روسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و دومین نشست شهر‌های خواهرخوانده تهران خواهد بود.

بیش از ۱۰۰ مهمان از شهر‌های داخلی، کشور‌های تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، روسیه، قطر و سنگال و همچنین سازمان‌های بین‌المللی شهری از جمله اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهر‌های بریکس پلاس و آیزوکارپ در اجلاس شهری تهران حضور خواهند داشت.

برگزاری دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه و نشست‌های تخصصی در حوزه شهر هوشمند، محیط زیست، ترافیک و زیرساخت شهری، اقتصاد شهری، مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی و شهر‌های دوستدار کودک، بازدید میدانی از پروژه‌های شاخص تهران و جاذبه‌های گردشگری از دیگر بخش‌های این رویداد سه روزه است.

منبع: شهر

برچسب ها: شهر تهران ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
آخرین اخبار
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است
فرماندار تهران: آینده کشور در گرو رفع موانع ازدواج و حمایت از خانواده است
پدیده وارونگی دما در تهران شدت گرفته است
آغاز ثبت نام برای عمره ماه رجب و شعبان از ۹ آذر ماه/اعزام به فرودگاه طائف شروع شد
ثبت ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو‌ها از روز شنبه در تهران
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه: مراقب تله‌های دیجیتال باشید
۴۸ آتش‌نشان تهرانی در ارتفاع ۲۵۰۰ متری برای مهار آتش در جنگل‌های الیت
مسئول بسیج حقوقدانان تهران: پرونده‌های حوزه خانواده افزایش یافته است
والدین چگونه عزت نفس فرزندان خود را از بین می‌برند؟ + فیلم
بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی پرداخت شد