باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از ۶ تا ۹ آذر در ساختمان بلدیه برگزار خواهد شد.

این اجلاس که به همت معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات و با همکاری مجمع شهرداران آسیایی برگزار می‌شود، شامل چند رویداد اصلی از جمله هفتمین نشست مجمع عمومی و یازدهمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی، اولین نشست روسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و دومین نشست شهر‌های خواهرخوانده تهران خواهد بود.

بیش از ۱۰۰ مهمان از شهر‌های داخلی، کشور‌های تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، روسیه، قطر و سنگال و همچنین سازمان‌های بین‌المللی شهری از جمله اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهر‌های بریکس پلاس و آیزوکارپ در اجلاس شهری تهران حضور خواهند داشت.

برگزاری دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه و نشست‌های تخصصی در حوزه شهر هوشمند، محیط زیست، ترافیک و زیرساخت شهری، اقتصاد شهری، مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی و شهر‌های دوستدار کودک، بازدید میدانی از پروژه‌های شاخص تهران و جاذبه‌های گردشگری از دیگر بخش‌های این رویداد سه روزه است.

