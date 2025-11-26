باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور (یادواره آزاد سازی خرمشهر) امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴) از ساعت ۱۴ در محل سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران با حضور مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان تیم‌های حاضر در این مرحله و اهالی رسانه برگزار شد.

تیم‌های لیگ برتری:

استقلال تهران، سپاهان اصفهان، شمس‌آذر قزوین، گل‌گهر سیرجان، چادرملو اردکان، مس رفسنجان، خیبر خرم آباد، فولاد خوزستان، پیکان تهران و ملوان بندرانزلی.

تیم‌های دسته اولی:

هوادار تهران، مس شهر بابک، نفت و گاز گچساران و سایپا.

تیم‌های دسته دومی:

فولاد هرمزگان

زمان پیش بینی شده برای برگزاری بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر ماه خواهد بود که تک مسابقه معوقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی بین دو تیم تراکتور – پرسپولیس در هفته آخر آذر برگزار می‌شود.

نتایج قرعه‌کشی این مرحله به شرح زیر است: (اسامی تیم‌های میزبان ابتدا آمده است)

فولاد خوزستان - چادرملو اردکان

سپاهان - خیبر خرم آباد

ملوان بندرانزلی - مس شهربابک

مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان

هوادار - سایپا

نفت و گاز گچساران - پیکان

فولاد هرمزگان - استقلال

شمس آذر - برنده (تراکتور - پرسپولیس)