دبیرکل ناتو اعلام کرد کشور‌های اروپایی در چارچوب ابتکار «PURL» تا پایان سال جاری پنج میلیارد دلار سلاح آمریکایی خریداری و به اوکراین ارسال خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد که اوکراین تا پایان سال جاری از سوی متحدان اروپایی خود پنج میلیارد دلار سلاح اضافی دریافت خواهد کرد.

این کمک‌ها در چارچوب ابتکار «PURL» انجام می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن کشور‌های اروپایی سلاح‌های آمریکایی خریداری کرده و آنها را به کی‌یف ارسال می‌کنند.

روته گفت: «اوکراین ماهانه حدود یک میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند و تا پایان سال، این رقم به حدود ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.»

گفتنی است ابتکار «PURL» که از سوی آمریکا و ناتو راه‌اندازی شده، شامل کمک مستقیم نظامی واشنگتن به اوکراین نیست، بلکه بر خرید تسلیحات آمریکایی توسط دولت‌های اروپایی و ارسال آنها به اوکراین تکیه دارد.

با وجود این حجم از تسلیح اوکراین و صرف صد‌ها میلیارد دلار، نیرو‌های روسیه همچنان در همه محور‌ها پیشروی می‌کنند؛ در حالی که به گفته واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، تلفات نیرو‌های اوکراینی تاکنون به بیش از ۱.۷ میلیون نظامی رسیده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: دبیرکل ناتو ، جنگ اوکراین
