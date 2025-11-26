عضو کمیته داوران از انتخاب داور دربی سرخابی‌ها بعد از پایان مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره انتخاب داور دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: ما بعد از  اینکه بازی‌های هفته یازدهم تمام شد همان عصر یا شبانه حضوری با اعضای کمیته داوران جلسه می‌گذاریم و گزینه‌های محتمل را روی میز می‌گذاریم. خدا را شاهد می‌گیرم که تاکنون صحبتی در مورد داور دربی نشده است، چون انصافا امسال داوران ما به خصوص داوران جوان ما خوب بودند. حالا باید بنشینم و بررسی کنیم داورانی که قبلا دربی را سوت زدند این بازی را قضاوت کنند و یا دربی اولی‌ها سوت بزنند و این  بستگی به سیاست کمیته داوران دارد.  

او افزود: ابه جز من، بقیه اعضای کمیته داوران  رزومه دار هستند و یکی از  آنها مدیر کل اداره ورزش و جوانان هست و اسماعیل صفیری ناظر داوری در آسیا  و دانیال  مرادی رئیس کمیته دپارتمان  هستند. جلسه را شبانه می‌گذاریم و   داور دربی را رسانه‌ای می‌کنیم. واقعا قسم می‌خورم که تا الان صحبتی از داور دربی نشده است و هر کسی که می‌گوید دارند رایزنی می‌کنند درست نیست، چون ما نه اهل رایزنی و نه اهل لابی گری هستیم و تنها به عملکرد یک داور در طول آن سال توجه می‌کنیم. آن قدر داوران ما خوب بودند که انتخاب داور دربی امسال بسیار سخت است.

برچسب ها: کمیته داوران ، بازی دربی
خبرهای مرتبط
اینانلو:
بازی جام حذفی را برای برطرف شدن شائبه ها خارج از تبریز برگزار کنند
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی
بیفوما: من و اورونوف رویای مشترکی برای پرسپولیس داریم/ بازی دربی را برنده می شویم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
چرا همیشه میگویید سرخابی یک بار هم بگویید آبی سرخها ازنظر الف بائی هم اول حرف آ هستش
۴
۰
پاسخ دادن
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
آخرین اخبار
آغاز مسابقات جهانی کاراته از فردا؛ قرعه‌ نمایندگان ایران مشخص شد
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه شهدای شهرقدس گم شد!
آمار خارق‌العاده طارمی؛ ۱۰۰ درصد تبدیل موقعیت به گل
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت