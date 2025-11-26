باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره انتخاب داور دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: ما بعد از اینکه بازی‌های هفته یازدهم تمام شد همان عصر یا شبانه حضوری با اعضای کمیته داوران جلسه می‌گذاریم و گزینه‌های محتمل را روی میز می‌گذاریم. خدا را شاهد می‌گیرم که تاکنون صحبتی در مورد داور دربی نشده است، چون انصافا امسال داوران ما به خصوص داوران جوان ما خوب بودند. حالا باید بنشینم و بررسی کنیم داورانی که قبلا دربی را سوت زدند این بازی را قضاوت کنند و یا دربی اولی‌ها سوت بزنند و این بستگی به سیاست کمیته داوران دارد.

او افزود: ابه جز من، بقیه اعضای کمیته داوران رزومه دار هستند و یکی از آنها مدیر کل اداره ورزش و جوانان هست و اسماعیل صفیری ناظر داوری در آسیا و دانیال مرادی رئیس کمیته دپارتمان هستند. جلسه را شبانه می‌گذاریم و داور دربی را رسانه‌ای می‌کنیم. واقعا قسم می‌خورم که تا الان صحبتی از داور دربی نشده است و هر کسی که می‌گوید دارند رایزنی می‌کنند درست نیست، چون ما نه اهل رایزنی و نه اهل لابی گری هستیم و تنها به عملکرد یک داور در طول آن سال توجه می‌کنیم. آن قدر داوران ما خوب بودند که انتخاب داور دربی امسال بسیار سخت است.