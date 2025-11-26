سخنگوی فراجا در آستانه روز جهانی حراج‌های بزرگ موسوم به جمعه سیاه (Black Friday)، نسبت به افزایش فعالیت مجرمان سایبری هشدار داد و از شهروندان خواست تا با هوشیاری و دقت، از اطلاعات مالی و شخصی خود در فضای مجازی محافظت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به تغییر الگوی جرایم در سال جاری اظهار کرد: بر اساس آمار‌های رسمی، در حالی که از ابتدای سال جاری میزان سرقت‌های فیزیکی در کشور ۱۶ درصد کاهش یافته، تعداد پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری و سرقت‌های اینترنتی از ۴۵ هزار مورد در سال گذشته به ۵۰ هزار مورد در سال جاری افزایش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه این آمار‌ها بیانگر رشد نگران‌کننده تهدیدات در بستر‌های دیجیتال است، افزود: کلاهبرداران سایبری از مناسبت‌هایی مانند جمعه سیاه برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. تخفیف‌های چشمگیر و تبلیغات هیجان‌انگیز، ابزار‌هایی هستند که مجرمان از طریق آن صفحات جعلی فروش و درگاه‌های پرداخت مشابه فروشگاه‌های معتبر ایجاد می‌کنند تا اطلاعات یا مبالغ کاربران را سرقت کنند.

سخنگوی پلیس

سخنگوی پلیس خاطرنشان کرد: هیچ پیامک، تماس یا لینک اینترنتی مبنی بر «برنده شدن در قرعه‌کشی»، «دریافت جایزه» یا درخواست پرداخت مبالغ هرچند اندک، واقعی نیست. این پیام‌ها ترفندی برای فریب و سرقت اطلاعات بانکی شهروندان هستند. پلیس و سایر نهاد‌های رسمی هرگز از این روش‌ها برای اهدای جوایز یا جمع‌آوری وجه استفاده نمی‌کنند.

وی توصیه کرد که در زمان خرید اینترنتی، حتما به وجود نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD)، آدرس معتبر اینترنتی و گواهی امنیت (HTTPS) توجه کنید و از باز کردن لینک‌های مشکوک در پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

سردارمنتظرالمهدی تأکید کرد: جمعه سیاه روز خرید هیجانی نیست، روز هوشمندی دیجیتالی است. سهل‌انگاری در چند کلیک می‌تواند آمار کلاهبرداری‌های آنلاین را چند برابر کند. تنها راه مصونیت از این جرایم، آگاهی، هوشیاری و اعتماد نکردن به پیشنهاد‌های بیش از حد وسوسه‌انگیز است.

منبع: پلیس

برچسب ها: سخنگوی پلیس ، جمعه سیاه
