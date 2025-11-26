باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمی، مدیرعامل هلال‌احمر استان گلستان گفت: ۳۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر جهت اطفای حریق در جنگل‌های گلستان حضور دارند و یک فروند بالگرد هلال‌احمر از صبح امروز به‌طور مستمر در حال عملیات هستند.

وی افزود: عملیات در جنگل‌های سه شهرستان کلاله، مینودشت و گالیکش در حال انجام است و از صبح امروز تاکنون ۴ سورت پرواز اطفای حریق توسط بالگرد هلال‌احمر انجام شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر استان گلستان اضافه کرد: پایگاه‌های امدادی استان درحالت آماده‌باش و نیرو‌های هلال‌احمر همچنان در حال مهار آتش و امدادرسانی به مناطق درگیر حریق هستند.