باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سردار عباس قلیزاده در مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران در لشکر ۲۱ حمزه با بیان اینکه بسیج قاطبه مردمی است که در حفظ انقلاب اسلامی و صیانت از کشور جانفشانی می‌کند گفت:در دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر تجربیات و رهنمود‌های فرماندهان استان آذربایجان شرقی ما با کمترین مشکل مواجه بودیم و همواره با هماهنگی لازم در جهت تسریع خدمت رسانی به شهدا و خانواده معظم ایشان تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

امیر سرتیپ دوم بیات فرمانده لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان و ارشد نظامی ارتش در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: هفته بسیج یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در دفاع مقدس است که به واسطه این نیروی الهی از پیچ و خم‌های دشوار عبور کردیم.

امیر سرتیپ دوم عیسی بیات شهدا را الگوی ارزشمندی برای نسل جوان جامعه دانست و افزود: ما امروز امنیت، اقتدار و عزتمان را مدیون خون شهدای گرانقدر و صبر و استقامت خانواده معظم این شهیدان هستیم.

امیر شفیعی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: بسیج سپاه مخلص الهی است که بدون هیچ ادعایی با خدای خود عهد بسته تا در مسیر قرآن و در راستای حفظ ولایت و صیانت از سرزمین تاثیر گذار خود گام بردارد.

وی با تاکید بر اینکه بسیج پیشران مولفه اصلی قدرت ملی کشورمان است افزود: بسیج تمام معادلات و مولفه‌های اتاق فکر استکبار جهانی را در هم می‌کوبد و همه در مقابل تفکر بسیجی تسلیم شده‌اند که نمونه بارز آن دفاع مقدس ۱۲روزه است که در مقابل دنیای استکبار و دنیای کفر ایستادیم.

امیر سرتیپ شفیعی تصریح کرد:نحوه عملکرد ملت بزرگ ایران در تشییع شهدای گمنام تمام محاسبات دشمنان را به هم ریخته است و این برگرفته از تفکر بسیجی که توام با روحیه شهادت طلبی در جانشان ساری و جاری است.

امیر سرتیپ زنوزی جانشین رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه دیدار با خانواده معظم شهدا باید اثر بخش باشد و برای خانواده آرامش به ارمغان بیاورد گفت: باید روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت در دیدار با خانواده معظم شهدا به نسل جدید انتقال پیدا کند.

در پایان مراسم ضمن افتتاح ساختمان جدید مرکز ایثارگران استانی آجا در تبریز از کتاب رزم آوران خرمشهر و ناگفته‌های رزم در خرمشهر در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد.