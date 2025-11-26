باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون کاراته؛ بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان طی روز‌های ۶ الی ۹ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی قاهره مصر برگزار می‌شود و ۱۰ نماینده کاراته و ۶ نماینده پاراکاراته ایران به روی تاتامی خواهند رفت.

این مسابقات با حضور ۳۸۴ ورزشکار برتر از ۸۸ کشور برگزار می‌شود که در هر وزن ۳۲ ورزشکار به صورت دوره‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

مصر، ژاپن، ایتالیا و اتریش با ۱۲ ورزشکار؛ الجزایر با ۱۱ و ایران و فرانسه با ۱۰ ورزشکار بیشترین نماینده را در این رقابت‌ها دارند.

در بخش پاراکاراته نیز ۱۱۶ ورزشکار از ۳۲ کشور ثبت نام شده‌اند که مصر با ۲۴ ورزشکار بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است و پس از آن مجازستان با ۹ ورزشکار در جایگاه بعدی قرار دارد، همچنین از ایران نیز ۶ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

برنامه رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان و مسابقات نمایندگان ایران به شرح زیر است:

پنج شنبه ۶ آذر ۱۴۰۴:

کاتا انفرادی بانوان، فاطمه صادقی از ساعت ۱۰:۳۰

وزن ۶۰- کیلوگرم: علی مسکینی از ساعت ۱۲:۱۰

وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان: سارا بهمنیار از ساعت ۱۳:۴۵

وزن ۶۷- کیلوگرم: امیررضا برزویی از ساعت ۱۵:۲۰

وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان: فاطمه سعادتی از ساعت ۱۷:۰۰

وزن ۷۵- کیلوگرم: مرتضی نعمتی از ساعت ۱۸:۳۵

رقابت‌های مرحله یک شانزدهم از ساعت ۲۰:۱۵

جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴:

وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان: آتوسا گلشادنژاد از ساعت ۱۲:۱۰

وزن ۸۴- کیلوگرم: مهدی خدابخشی از ساعت ۱۳:۴۵

وزن ۶۸- کیلوگرم بانوان: مبینا حیدری از ساعت ۱۵:۲۰

وزن ۸۴+ کیلوگرم: صالح اباذری از ساعت ۱۷:۰۰

رقابت‌های مرحله یک شانزدهم از ساعت ۲۰:۴۰

شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴:

ساعت ۱۰:۳۰ آغاز مسابقات پاراکاراته

ملی پوشان پاراکاراته بانوان:

لیلا چالیان (کلاس K ۳۰)

نگار واشقانی فراهانی (کلاس K ۲۲)

معصومه ایجی (کلاس K ۲۱)

ملی پوشان پاراکاراته آقایان:

رحیم گل‌محمدی (کلاس K ۱۰)

فرزاد صفوی (کلاس K ۲۲)

حافظ حافظی کیا (کلاس K ۲۱)

ساعت ۱۹:۳۵: آغاز مسابقات کاتا انفرادی در مرحله یک چهارم

ساعت ۲۰:۰۰ آغاز مسابقات کومیته بانوان و آقایان در تمامی اوزان در مرحله یک چهارم نهایی

ساعت ۲۱:۴۵ آغاز مسابقات نیمه نهایی در تمامی اوزان کومیته و کاتا بانوان و آقایان

یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴:

ساعت ۱۱:۳۵ آغاز مسابقات کسب مدال برنز و فینال در تمامی اوزان کومیته و کاتا

تیم ملی کاراته ایران در دوره گذشته رقابت‌های قهرمانی جهان که در سال ۲۰۲۳ به میزبانی مجارستان برگزار شده بود موفق به کسب یک مدال نقره توسط مهدی خدابخشی و یک مدال برنز توسط سجاد گنج زاده شده بود.