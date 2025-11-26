باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اطلاعات پلیس پایتخت روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مأموران پایگاه دوم سازمان اطلاعات فاتب در پی تشکیل پرونده‌ای درباره فروش غیرقانونی سلاح توسط فردی ناشناس وارد عمل شدند، اما در روند تحقیقات، ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های مجرمانه این فرد آشکار شد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، متهم علاوه بر خرید و فروش سلاح، در انتقال و فروش غیرقانونی ارز و همچنین ایجاد ارتباط با شهروندان با هدف کلاهبرداری نیز نقش داشته است. با تکمیل اسناد و ادله مجرمانه و هماهنگی‌های قضایی، عملیات دستگیری در دستور کار قرار گرفت.

مأموران سازمان اطلاعات فاتب نهایتاً این فرد را به همراه همدستانش حین تردد در محدوده سعادت‌آباد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه و اموال متهمان اقلامی همچون مقادیر قابل توجهی دلار جعلی، چندین پلاک جعلی خودرو و یک قبضه سلاح کمری کلت به همراه فشنگ کشف شد که این متهمان دارای سوابق متعدد سرقت و کلاهبرداری بوده‌اند.

سازمان اطلاعات پلیس پایتخت در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: هرگونه مبادلات ارزی صرفاً باید از طریق مبادی رسمی انجام شود و مردم از معامله با دلالان و افراد ناشناس تحت عناوین مختلف به‌طور جدی خودداری کنند.