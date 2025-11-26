سازمان اطلاعات فاتب از انهدام یک باند سازمان‌یافته جعل، کلاهبرداری و فروش سلاح در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اطلاعات پلیس پایتخت روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مأموران پایگاه دوم سازمان اطلاعات فاتب در پی تشکیل پرونده‌ای درباره فروش غیرقانونی سلاح توسط فردی ناشناس وارد عمل شدند، اما در روند تحقیقات، ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های مجرمانه این فرد آشکار شد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، متهم علاوه بر خرید و فروش سلاح، در انتقال و فروش غیرقانونی ارز و همچنین ایجاد ارتباط با شهروندان با هدف کلاهبرداری نیز نقش داشته است. با تکمیل اسناد و ادله مجرمانه و هماهنگی‌های قضایی، عملیات دستگیری در دستور کار قرار گرفت.

مأموران سازمان اطلاعات فاتب نهایتاً این فرد را به همراه همدستانش حین تردد در محدوده سعادت‌آباد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه و اموال متهمان اقلامی همچون مقادیر قابل توجهی دلار جعلی، چندین پلاک جعلی خودرو و یک قبضه سلاح کمری کلت به همراه فشنگ کشف شد که این متهمان دارای سوابق متعدد سرقت و کلاهبرداری بوده‌اند.

سازمان اطلاعات پلیس پایتخت در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: هرگونه مبادلات ارزی صرفاً باید از طریق مبادی رسمی انجام شود و مردم از معامله با دلالان و افراد ناشناس تحت عناوین مختلف به‌طور جدی خودداری کنند.

برچسب ها: پلیس پایتخت ، فروش سلاح
خبرهای مرتبط
دستگیری سارقان اماکن در عملیات ضربتی پلیس پایتخت
دستگیری اوباش قمه کش شمال تهران
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
آخرین اخبار
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است