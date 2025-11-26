مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۴۹۱ هکتار از اراضی شهرستان تاکنون تحت کشت کلزا قرار گرفته که از این میزان، سطح سبز ۱۳۸۶ هکتار است.

او با اشاره به توزیع بذر در بین کشاورزان، افزود: به منظور پشتیبانی از کشاورزان و توسعه کشت کلزا، تاکنون ۷۳۲۸ کیلوگرم بذر بین کشاورزان توزیع گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود به انواع ارقام توزیع شده اشاره کرد و گفت: انواع بذر‌های زمستانه توزیع شده شامل ارقام نپتون، ناپالی، گابریلا و اکاپی بوده و همچنین بذر‌های بهاره شامل ارقام مهتاب، ظفر، هایولا ۵۰ و RGS می‌باشد.

این اقدام در راستای توسعه کشت دانه‌های روغنی و تنوع بخشی به الگوی کشت در شهرستان میاندورود انجام گرفته و انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی، شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول کلزا در این شهرستان باشیم.

برچسب ها: کشت کلزا ، برداشت کلزا
کشت کلزا در ۴۴ هکتار از زمین‌های بابل؛ گامی بلند برای خودکفایی دانه‌های روغنی
کشت ۳۴ هکتار کلزا در قائم شهر
کشت ۵۶۳ هکتار کلزا در مزارع جویبار
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
دستور توقف فوری ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در روستای اجت سوادکوه
لکه‌گیری نهایی آتش‌سوزی‌ جنگل‌های مازندران در حال انجام است
تلاش برای ثبات بازار نهاده‌ها؛ تصمیم‌گیری درباره گندم‌های آسیب‌دیده به نفع مردم و تولیدکنندگان
صادرات ۲۰ هزار تنی مرکبات و کیوی مازندران