فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۴۹۱ هکتار از اراضی شهرستان تاکنون تحت کشت کلزا قرار گرفته که از این میزان، سطح سبز ۱۳۸۶ هکتار است.

او با اشاره به توزیع بذر در بین کشاورزان، افزود: به منظور پشتیبانی از کشاورزان و توسعه کشت کلزا، تاکنون ۷۳۲۸ کیلوگرم بذر بین کشاورزان توزیع گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود به انواع ارقام توزیع شده اشاره کرد و گفت: انواع بذر‌های زمستانه توزیع شده شامل ارقام نپتون، ناپالی، گابریلا و اکاپی بوده و همچنین بذر‌های بهاره شامل ارقام مهتاب، ظفر، هایولا ۵۰ و RGS می‌باشد.

این اقدام در راستای توسعه کشت دانه‌های روغنی و تنوع بخشی به الگوی کشت در شهرستان میاندورود انجام گرفته و انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی، شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول کلزا در این شهرستان باشیم.