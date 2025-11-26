مدیر کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت:ایستگاه تمام خودکار هواشناسی بخش مهربان شهرستان سراب تا دهه فجر امسال احداث، تکمیل، تجهیز و راه اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حبیب عبدلی در جلسه بررسی وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان سراب از آغاز عملیات اجرایی تجهیز و راه اندازی ایستگاه هواشناسی تمام خودکار در مهربان خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های به عمل آمده و اعلام آمادگی مسئولین شهر و منطقه مهربان برای همکاری‌های لازم پیش بینی می‌شود این پروژه تا دهه فجر احداث، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: این ایستگاه پس از راه اندازی به‌صورت برخط (آنلاین) در شبکه ایستگاه‌های هواشناسی استان و کشور قرار گرفته و با پنج سنسور سنجش پارامتر‌های هواشناسی  مقادیر دما، رطوبت، سمت ، سرعت باد و میزان بارندگی را اندازه‌گیری می‌کند.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با بیان اینکه احداث این ایستگاه یکی از مطالبات چندین ساله اهالی و بویژه کشاورزان و باغداران منطقه مهربان است افزود: این پروژه با هدف کمک به توسعه امور زیربنایی از قبیل کشاورزی، گردشگری، تحقیقات و گزارش دقیق وضعیت جوی دربخش مهربان راه اندازی می‌شود.

جهانی افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه پیش بینی‌های هواشناسی برای شهرستان‌های همجوار با منطقه مهربان در بیشتر مواقع همخوانی نداشته و این موضوع همواره باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان، باغداران و دامداران گردیده و خساراتی به آنها وارد می‌نمود.

