ارتش اسرائیل امروز از طریق صلیب سرخ بین‌المللی پیکر‌های ۱۵ فلسطینی را در گذرگاه کسوفیم تحویل داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز چهارشنبه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از طریق تیم‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، پیکرهای ۱۵ فلسطینی را در گذرگاه کسوفیم در مرکز نوار غزه تحویل داد.

در همین حال، حازم قاسم، سخنگوی جنبش «حماس»، تأکید کرد که تحویل پیکر یکی از اسرای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل «در راستای تعهد ثابت حماس به تکمیل مسیر تبادل به‌طور کامل» انجام می‌شود و افزود که این جنبش تلاش‌های مستمری برای تکمیل معامله با وجود دشواری‌های فراوان انجام داده است.

قاسم از واسطه‌ها خواست تا «بر رژیم تروریستی اسرائیل فشار آورند تا حق توقف جنگ در نوار غزه را اجرا کرده و به توقف نقض‌ها متعهد شود».

این اقدام در چارچوب مرحله فعلی معامله تبادل و تحت نظارت میانجیگری بین‌المللی انجام می‌شود، در حالی که فلسطینی‌ها خواستار توقف کامل حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه هستند.

گفتنی است کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر از «طرح جامع» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که شامل ۲۰ بند است، پرده برداشت؛ این طرح پیش‌بینی مدیریت موقت خارجی نوار غزه و اعزام نیرو‌های بین‌المللی برای تثبیت امنیت در منطقه را دارد و چارچوب گسترده‌تری برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به توافق ارائه می‌دهد.

منبع: آر تی

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای فلسطینی
خبرهای مرتبط
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
هشدار حماس نسبت به وقوع فاجعه در غزه
هشدار حماس: ادامه تجاوزات اسرائیل آتش‌بس را فرو می‌پاشاند
حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را بازمی‌گرداند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
آخرین اخبار
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت
ارتش پس از انتخابات جنجالی، قدرت را در گینه بیسائو به دست گرفت
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق