باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز چهارشنبه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از طریق تیم‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، پیکرهای ۱۵ فلسطینی را در گذرگاه کسوفیم در مرکز نوار غزه تحویل داد.

در همین حال، حازم قاسم، سخنگوی جنبش «حماس»، تأکید کرد که تحویل پیکر یکی از اسرای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل «در راستای تعهد ثابت حماس به تکمیل مسیر تبادل به‌طور کامل» انجام می‌شود و افزود که این جنبش تلاش‌های مستمری برای تکمیل معامله با وجود دشواری‌های فراوان انجام داده است.

قاسم از واسطه‌ها خواست تا «بر رژیم تروریستی اسرائیل فشار آورند تا حق توقف جنگ در نوار غزه را اجرا کرده و به توقف نقض‌ها متعهد شود».

این اقدام در چارچوب مرحله فعلی معامله تبادل و تحت نظارت میانجیگری بین‌المللی انجام می‌شود، در حالی که فلسطینی‌ها خواستار توقف کامل حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه هستند.

گفتنی است کاخ سفید در ۲۹ سپتامبر از «طرح جامع» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که شامل ۲۰ بند است، پرده برداشت؛ این طرح پیش‌بینی مدیریت موقت خارجی نوار غزه و اعزام نیرو‌های بین‌المللی برای تثبیت امنیت در منطقه را دارد و چارچوب گسترده‌تری برای تلاش‌های جاری جهت دستیابی به توافق ارائه می‌دهد.

منبع: آر تی