بسیج همواره نخستین نیروی حاضر در میدان و پشتوانه پایدار انقلاب اسلامی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار یدالله بوعلی روز چهارشنبه پنجم آذر، در اجتماع گسترده بسیجیان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع)، اظهار داشت: تجربه بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی نشان داده است که بسیج با کارنامه‌ای درخشان در دفاع مقدس، مدیریت بحران‌ها و فعالیت‌های عمرانی، همواره نخستین نیروی حاضر در میدان و تکیه‌گاهی مطمئن برای کشور بوده است.

او با تأکید بر اینکه بسیج شجره طیبه انقلاب و برخاسته از دل مردم است، افزود: این مجموعه هر زمان که نیاز بوده بدون چشم‌داشت وارد عمل شده و مسئولیت‌های مهمی را پذیرفته است.

فرمانده سپاه فجر فارس با مرور بخشی از عملکرد بسیج یادآور شد: از دفاع از مرزها تا حضور در عرصه‌های سازندگی و مدیریت بحران، خدمات بسیج در سراسر کشور مشهود است.

او توسعه فعالیت‌های این نهاد را ظرفیتی مهم دانست و گفت: امروز بسیج در حوزه‌هایی چون راه‌سازی، انتقال آب، ساخت مسکن برای خانواده‌های نیازمند و همچنین در عرصه‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، به نیرویی توانمند تبدیل شده است.

بوعلی با اشاره به فعالیت‌های بسیج در استان فارس خاطرنشان کرد: کارآمدی این مجموعه در رفع مشکلات مردم واقعیتی ملموس است که در مناطق مختلف استان و حتی دورافتاده‌ترین نقاط کشور دیده می‌شود.

او، اجتماعات پرشور بسیجیان در حرم شاهچراغ(ع) و دیگر شهرهای استان را نشانه پیوند عمیق مردم با این نهاد مردمی دانست و تأکید کرد: این پیوند هرگز گسستنی نیست.

در پایان، فرمانده سپاه فجر فارس از تلاش و همراهی بسیجیان قدردانی کرد و گفت: ایمان داریم که این نیروی مردمی و متعهد همچنان پشتوانه پایدار انقلاب اسلامی خواهد بود و مسیر خدمت‌رسانی خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

گردهمایی بزرگ بسیجیان فارس همزمان با چهل‌وششمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در جوار بارگاه حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.