معاون فرمانده عملیات مشترک عراق گفت که تنها چند نیروی ائتلاف در مناطق فدرال باقی مانده و مذاکرات با آمریکا برای حضور آنها از ژانویه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معاون فرمانده عملیات مشترک در عراق فاش کرد که تنها یک تیم کوچک از ائتلاف بین‌المللی در مناطق فدرال باقی مانده است و اعلام کرد که مذاکرات درباره ادامه حضور نیرو‌های آمریکایی از ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد.

سرلشکر قیس المحمداوی امروز چهارشنبه به شبکه رووداو گفت: «بر اساس توافق بین عراق و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، فعالیت‌های ائتلاف در مناطق فدرال اکنون پایان یافته و تنها ۴ تا ۵ نفر برای مدیریت امور لجستیکی و دیپلماتیک باقی مانده‌اند.»

وی افزود: «به جز این تعداد کم، تمام نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی هم‌اکنون در اقلیم کردستان مستقر هستند. از ژانویه تا ژوئن سال آینده، کمیته‌ای امنیتی مشترک شامل رئیس ستاد ارتش عراق، من، دبیرکل وزارت پیشمرگه و چند عضو دیگر، مذاکراتی با طرف آمریکایی انجام خواهد داد.»

معاون فرمانده عملیات مشترک توضیح داد: «این مذاکرات برای امضای یادداشت تفاهم جهت تعیین تعداد کارکنان و سربازان آمریکایی مورد نیاز برای حضور در عراق و همچنین امضای توافقنامه‌ای برای همکاری امنیتی و اطلاعاتی دوجانبه انجام خواهد شد. یادداشت تفاهم و توافقنامه فقط با آمریکا خواهد بود و شامل دیگر اعضای ائتلاف بین‌المللی نخواهد شد.»

نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی از سال ۲۰۱۴ در عراق مستقر هستند و حضورشان بر اساس درخواست رسمی دولت عراق و با بهانه‌ی مقابله با داعش صورت گرفته است؛ آمریکا سرکردگی این ائتلاف را برعهده دارد.

منبع: روودا

برچسب ها: نظامیان آمریکایی در عراق ، ائتلاف بین المللی
خبرهای مرتبط
مقاومت عراق: دست ما روی ماشه است، به آمریکا اعتماد نداریم
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
آمریکا از حضور نظامی در عراق با نامی جدید خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
ترامپ در صورت نهایی شدن توافق صلح با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کند
مادورو: آمریکا نمی‌تواند ونزوئلا را شکست دهد
ترامپ: به توافق در مورد اوکراین نزدیک می‌شویم
بیروت: لبنان با «جنگ فرسایشی» روبرو است
فرانسه آخرین مظنون سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری جواهرات لوور را دستگیر کرد
کاخ سفید: جزئیات حساس طرح صلح اوکراین نیازمند مذاکرات بیشتر است
کاخ سفید پس از افشای طرح صلح آمریکا در مورد اوکراین با بحران روبرو شد
سوئد خواهان سامانه‌های تسلیحاتی دوربرد با قابلیت حمله به داخل خاک روسیه است
ژاپن پس از شناسایی پهپاد مشکوک چینی، جت‌های جنگنده خود را به پرواز درآورد
حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را بازمی‌گرداند