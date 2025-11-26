باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معاون فرمانده عملیات مشترک در عراق فاش کرد که تنها یک تیم کوچک از ائتلاف بین‌المللی در مناطق فدرال باقی مانده است و اعلام کرد که مذاکرات درباره ادامه حضور نیرو‌های آمریکایی از ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد.

سرلشکر قیس المحمداوی امروز چهارشنبه به شبکه رووداو گفت: «بر اساس توافق بین عراق و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، فعالیت‌های ائتلاف در مناطق فدرال اکنون پایان یافته و تنها ۴ تا ۵ نفر برای مدیریت امور لجستیکی و دیپلماتیک باقی مانده‌اند.»

وی افزود: «به جز این تعداد کم، تمام نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی هم‌اکنون در اقلیم کردستان مستقر هستند. از ژانویه تا ژوئن سال آینده، کمیته‌ای امنیتی مشترک شامل رئیس ستاد ارتش عراق، من، دبیرکل وزارت پیشمرگه و چند عضو دیگر، مذاکراتی با طرف آمریکایی انجام خواهد داد.»

معاون فرمانده عملیات مشترک توضیح داد: «این مذاکرات برای امضای یادداشت تفاهم جهت تعیین تعداد کارکنان و سربازان آمریکایی مورد نیاز برای حضور در عراق و همچنین امضای توافقنامه‌ای برای همکاری امنیتی و اطلاعاتی دوجانبه انجام خواهد شد. یادداشت تفاهم و توافقنامه فقط با آمریکا خواهد بود و شامل دیگر اعضای ائتلاف بین‌المللی نخواهد شد.»

نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی از سال ۲۰۱۴ در عراق مستقر هستند و حضورشان بر اساس درخواست رسمی دولت عراق و با بهانه‌ی مقابله با داعش صورت گرفته است؛ آمریکا سرکردگی این ائتلاف را برعهده دارد.

منبع: روودا