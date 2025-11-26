باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - روناک حسینی اظهار کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد، از بعدازظهر امروز تا صبح فردا پنجشنبه افزایش ناپایداری به صورت رشد ابر، بارش پراکنده و در گردنه‌ها و ارتفاعات مرکزی بارش برف و باران انتظار می‌رود.

وی افزود: برای صبح پنجشنبه و جمعه مه‌آلود بودن هوا در پاره‌ای از نقاط سبب کاهش دید افقی در گردنه‌ها و جاده‌ها خواهد شد.

کارشناس هواشناسی کردستان گفت: از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه شاهد جوی پایدار و آرام خواهیم بود، بنابراین امکان افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرستان‌های پرجمعیت استان وجود دارد.

حسینی بیان کرد: طی سه روز آینده کاهش دمای شبانه‌روزی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود : بابارشانی با دمای منفی هفت درجه کمترین و سلین با ۲۲ درجه گرم‌ترین نقطه استان کردستان در شبانه‌روز گذشته بودند و دمای شهر سنندج نیز در کمترین حالت منفی یک درجه و در بیشترین حالت ۲۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.