شیر در کاهش اثر آلودگی در بدن نقشی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان ایزدپناه، مدرس تخصصی امدادو نجات در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که مصرف شیر مفید است اما سبب رفع آلودگی از بدن نمی‌شود که توضیحات او را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آلودگی هوا ، شیر کم چرب ، شاخص آلودگی
خبرهای مرتبط
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
اولین ویزیت دندانپزشکی کودک باید تا یک سالگی انجام شود
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
آخرین اخبار
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
کشف علمی که درک ما از ریشه‌های حیات را تغییر می‌دهد
تأثیر آب پرتقال بر قلب و متابولیسم
بلایی که استفاده بیش از حد از تیک تاک و اینستاگرام بر سر مغز می آورد
شربت ضد سرماخوردگی مناسب برای فصل پاییز + فیلم
یک دنباله‌دار دیگر به زمین نزدیک می‌شود!
غذا‌هایی که به موهایتان آسیب می‌زنند
نمایه‌سازی مجلات واجد شرایط وزارت علوم تا پایان سال
طراحی حسگر «نقطه مراقبت» جدید برای پایش زردی نوزادان
شیوع مشکلات گوارشی در دوران یائسگی
هشدار سازمان غذا و دارو برای مصرف نمک‌های رنگی/ اثرات درمانی آن جنبه تبلیغاتی دارد
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند