باشگاه خبرنگاران جوان- پریزاد اقبالی؛ محمدعلی شکوهیان‌راد، پژوهشگر آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک ابزار نیست، بلکه به ستون فقرات نبرد‌های نوین تبدیل شده است. این فناوری با نقش‌آفرینی در تمام حوزه‌های آفندی و پدافندی، از سطوح فردی تا رزم‌های یگانی و جمعی، ساختار جنگ را به‌طور کامل دگرگون کرده است.

وی با بیان اینکه عرصه نبرد امروز تنها به حوزه نظامی سخت محدود نمی‌شود، توضیح داد: سامانه‌های هوشمند از اشراف اطلاعاتی و عملیات امنیتی گرفته تا جنگ شناختی که بر انسان‌ها و جریان تولید محتوا اثر می‌گذارد، نقشی تعیین‌کننده بر عهده دارند. او افزود که هوش مصنوعی در حوزه‌های فنی، زیرساختی و تجهیزاتی نیز در زمین، دریا، هوا و فضا با ایجاد هماهنگی یکپارچه میان لایه‌های مختلف عملیاتی، حضوری موثر و آشکار داشته است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.