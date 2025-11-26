تحولات دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد هوش مصنوعی دیگر یک کمکی نیست، بلکه به ابزارهای راهبردی و تعیین‌کننده تبدیل می‌شود که ساختار جنگ‌های مدرن را در همه سطوح آفندی، پدافندی و شناختی دگرگون می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پریزاد اقبالی؛ محمدعلی شکوهیان‌راد، پژوهشگر آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک ابزار نیست، بلکه به ستون فقرات نبرد‌های نوین تبدیل شده است. این فناوری با نقش‌آفرینی در تمام حوزه‌های آفندی و پدافندی، از سطوح فردی تا رزم‌های یگانی و جمعی، ساختار جنگ را به‌طور کامل دگرگون کرده است.

وی با بیان اینکه عرصه نبرد امروز تنها به حوزه نظامی سخت محدود نمی‌شود، توضیح داد:  سامانه‌های هوشمند از اشراف اطلاعاتی و عملیات امنیتی گرفته تا جنگ شناختی که بر انسان‌ها و جریان تولید محتوا اثر می‌گذارد، نقشی تعیین‌کننده بر عهده دارند. او افزود که هوش مصنوعی در حوزه‌های فنی، زیرساختی و تجهیزاتی نیز در زمین، دریا، هوا و فضا با ایجاد هماهنگی یکپارچه میان لایه‌های مختلف عملیاتی، حضوری موثر و آشکار داشته است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هوش مصنوعی ، فضای سایبر
خبرهای مرتبط
آینده‌ فضای سایبر؛ از زیست دیجیتال تا جامعه‌ هم‌زیست انسان و ماشین
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
ماجرای گزارش‌های جعلی/ وقتی چت‌جی‌پی‌تی به جای مأمور پلیس گزارش می‌نویسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
آخرین اخبار
ایران به جمع سه کشور صاحب فناوری واکسن‌های خوراکی آبزیان پیوست
صنعت نانو‌بیوتک دریایی در ایران متولد شد؛ تولید ۲۱ محصول دانش‌بنیان از جلبک‌های خلیج فارس
ابلاغ شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد