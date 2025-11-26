باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص اجرای طرح مسکن استیجاری در استان تهران اظهار داشت: در استان تهران برای طرح مسکن استیجاری قرار نیست ۱۰ هزار واحد ساخته شود بلکه مجموع طرح کل مسکن استیجاری در کشور ۱۰ هزار واحد است.
وی ادامه داد: هنوز میزان ساخت مسکن استیجاری برای استان تهران مشخص نیست اما به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
او یادآور شد: طرح جدید مسکن استیجاری با هدف حمایت از زوجهای جوان و تسهیل دسترسی آنها به مسکن در شهر تهران به زودی عملیاتی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر اساس این طرح، دولت واحدهای مسکونی آماده را از طریق بانکها، نهادها و بخش خصوصی در مناطق متوسط تا پایین شهر تهران با متراژهای مناسب خریداری می کند و با قیمت پایین به صورت اجاره به زوج های واجد شرایط واگذار می کند.
او بیان کرد: براساس این طرح واگذاری واحدهای اجاره ای دولت به زوجهای واجد شرایط حداقل از یک سال تا حداکثر پنج سال در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در مرحله اول واحدهای مسکونی خریداری شده در اختیار زوجهایی قرار میگیرد که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد. این اقدام در راستای اجرای قانون جمعیت و جوانی جمعیت کشور انجام میشود و هدف آن تسهیل شرایط زندگی برای خانوادههای تازه تشکیل شده است.