تیم ملی فوتسال زنان ایران به اولین برد خود در نخستین دوره جام جهانی دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون فوتیال؛ تیم ملی فوتسال زنان ایران در دومین مسابقه خود از جام جهانی ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه، پنجم آذر) به مصاف پاناما رفت و پیروز شد.

ملی‌پوشان فوتسال ایران در این مسابقه که از ساعت ۱۳:۳۰ آغاز شد با حساب ۶ بر ۲ به پیروزی رسیدند.

الهام عنافجه گل اول ایران در این مسابقه را به ثمر رساند. در ادامه نیمه اول نسیمه غلامی و فرشته کریمی هم برای ایران گلزنی کردند. در اواخر این نیمه دروازه توسلی باز شد تا ایران با برتری ۳ بر ۱ راهی رختکن شود.

فرشته خسروی در حالی که ۹ دقیقه از نیمه دوم گذشته بود، دروازه پاناما را باز کرد و گل چهارم ایران را به ثمر رساند. چند دقیقه بعد با اشتباه نسیمه غلامی بازیکن پاناما در موقعیت تک به تک با دروازه ایران قرار گرفت و گل دوم تیم خود را به ثمر رساند.

فرشته کریمی با شوت محکم خود گل پنجم ایران را وارد دروازه حریف کرد. لحظاتی بعد توپ فاطمه رحتمی بعد از برخورد به بازیکن پاناما وارد دروازه این تیم شد و گل ششم ایران ثبت شد.

تیم ایران در گروه D با ایتالیا، برزیل و پاناما هم‌گروه است که در اولین مسابقه خود مقابل برزیل با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و امروز پاناما را شکست داد.

ایتالیا هم در بازی نخست با ۱۷ گل پاناما را شکست داده بود.

ملی‌پوشان ایران شنبه، ۸ آذر از ساعت ۱۲:۳۰ در آخرین دیدار دور گروهی به مصاف ایتالیا می‌روند.