مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس از اجرای پروژه پایش تصویری و نصب دوربین های حفاظتی در سه نقطه حساس استان به منظور پیشگیری از حریق و تسریع در انجام عملیات اطفا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس با اعلام برگزاری جلسه ای با حضور فرمانده یگان حفاظت و رئیس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان و نمایندگان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در استان فارس، گفت: همکاری‌های جدید اداره کل منابع طبیعی استان و اپراتورهای مخابراتی، با هدف افزایش سرعت عمل در شناسایی و مهار آتش‌سوزی‌ها و کاهش خسارات به منابع طبیعی ارزشمند استان انجام می شود.

سلیمان‌پور با تشریح جزئیات پروژه، اظهار داشت: موضوع اجرای پروژه پایش تصویری و نصب دوربین‌های حفاظتی در مناطق حساس با همکاری نزدیک اپراتورهای ارتباطی در این جلسه مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسی، این طرح در سه نقطه حیاتی و حساس استان فارس واقع در شهرستان‌های کازرون، ممسنی و فیروزآباد، در اسرع وقت به مرحله اجرا درمی آید.

نماینده ارشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فارس تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دوربین‌های پیشرفته پایش تصویری بر روی دکل‌های مخابراتی موجود در مناطق هدف نصب خواهند شد و این اقدام نه تنها منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود، بلکه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، سرعت و کیفیت اجرای پروژه را نیز به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، شاهد کاهش چشمگیر حوادث آتش‌سوزی و حفاظت هرچه بیشتر از جنگل‌ها و مراتع استان باشیم.

منبع: فناوری اطلاعات فارس